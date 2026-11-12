Emily en París revela su despedida: Grecia y un reencuentro amoroso marcarán la última temporada

Mientras tanto, el vínculo con Gabriel y las tensiones alrededor de Mindy y Alfie ofrecen continuidad a las tramas abiertas durante la temporada anterior.

Netflix presentó el primer tráiler de la sexta y última temporada de Emily en París, la serie protagonizada por Lily Collins que concluirá el 24 de diciembre de 2026. El adelanto anticipa un cambio de escenario hacia las islas griegas, donde Emily Cooper deberá enfrentar decisiones relacionadas con sus romances y su futuro profesional.

El avance recupera momentos de las cinco temporadas anteriores, desde la llegada de Emily a la capital francesa hasta sus relaciones con Gabriel, interpretado por Lucas Bravo; Alfie, encarnado por Lucien Laviscount; y Marcello Muratori, personaje de Eugenio Franceschini. También recuerda su amistad con Mindy Chen, interpretada por Ashley Park.

La nueva historia retoma un acontecimiento del cierre de la quinta entrega. Después de su estancia en Roma junto a Marcello, Emily regresó a París sin él y recibió una postal enviada por Gabriel desde Grecia, adonde había llegado tras trabajar en un yate. Ese mensaje abre el camino hacia el reencuentro que muestra el tráiler.

En las imágenes, Emily y Gabriel aparecen juntos entre flores en las islas griegas. El adelanto también recupera otra situación sentimental pendiente: Mindy observa a Alfie en una piscina, mientras su prometido Nico, interpretado por Paul Forman, aparece al fondo. Ambas escenas anticipan conflictos que deberán resolverse antes del desenlace.

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La descripción oficial señala que Emily “enfrenta elecciones determinantes que ponen a prueba sus lealtades más profundas”. Añade que “conflictos profesionales inesperados y relaciones en transformación la obligan a replantearse dónde reside su verdadero futuro”. La historia conducirá a “una última elección entre su carrera, su corazón y la vida que construyó en París”.

Lily Collins ya había anunciado en mayo que la sexta temporada cerraría la serie. Entonces prometió: “La temporada seis les traerá todo lo que aman de la serie y servirá como el capítulo final de la aventura de toda una vida de Emily”.

El creador y productor ejecutivo Darren Star, también responsable de Sex and the City, explicó la intención detrás de la despedida: “Quise que la temporada final se sintiera como la experiencia más grande de Emily in Paris hasta ahora”.

Sobre las locaciones, añadió: “Fuimos a múltiples locaciones esta temporada y Grecia era un lugar que realmente queríamos mostrar de manera espectacular. Eso es parte de la fantasía de Europa: siempre estás al alcance de otro lugar extraordinario, otra cultura, otra aventura”.

Además de Collins, Bravo, Laviscount, Franceschini y Park, regresará Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau, la jefa de Emily. En el tráiler reaparece su consejo de enamorarse y cometer errores. El reparto incluye también a Bruno Gouery como Luc, Samuel Arnold como Julien, William Abadie como Antoine Lambert y Minnie Driver como la princesa Jane.

La serie, estrenada en 2020, es una producción de Paramount Television Studios, Darren Star Productions y Jax Media. Su última entrega buscará cerrar las historias sentimentales y laborales desarrolladas desde que Emily comenzó su nueva vida en Francia.

Aunque Netflix confirmó la fecha de estreno para Nochebuena, todavía no informó si todos los episodios estarán disponibles simultáneamente o si se publicarán de manera semanal. Por ahora, el primer tráiler sitúa a Grecia como escenario fundamental de una despedida en la que Emily tendrá que decidir qué futuro desea construir.

El traslado geográfico no elimina el peso de París en la historia. La ciudad donde Emily construyó amistades y desarrolló su carrera continúa siendo parte de las decisiones que enfrenta.