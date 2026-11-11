¿Shakira en Panamá en 2027? Esto se sabe de su posible regreso

Por ahora, el anuncio establece únicamente que las presentaciones tendrán lugar durante 2027.

Shakira volvería a presentarse en Panamá, Costa Rica y Guatemala en 2027 como parte de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La ampliación del recorrido fue anunciada por Fénix Entertainment, productora que difundió un afiche promocional con los tres países centroamericanos incluidos entre los próximos destinos de la cantante colombiana.

La noticia marcaría el retorno de la artista a escenarios que no visita desde 2011. Todavía no se han comunicado las fechas específicas, los recintos elegidos ni los detalles de la venta de entradas.

El cartel también incluye países como Venezuela, Brasil y Puerto Rico.

Para el público panameño, el regreso supone una espera de aproximadamente 16 años. La última actuación de Shakira en el país ocurrió el 12 de abril de 2011, cuando ofreció un concierto en el Centro de Convenciones Figali, en ciudad de Panamá, durante su gira Sale el Sol World Tour.

Aquella serie de espectáculos también incluyó otros dos destinos de Centroamérica. El 10 de abril de 2011, la intérprete actuó en el Estadio Nacional de San José, en Costa Rica. Cuatro días después de esa presentación, el 14 de abril, llegó al Estadio Cementos Progreso, en la capital guatemalteca.

Desde entonces, los seguidores de los tres países habían permanecido sin una nueva visita de la cantante en concierto. La confirmación de Fénix Entertainment abre ahora la posibilidad de verla nuevamente en sus respectivos territorios, sin necesidad de organizar un viaje internacional para asistir a uno de sus espectáculos.

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Precisamente, durante 2026, El Salvador fue la única parada centroamericana de Shakira. Allí realizó una serie de conciertos en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, que atrajo a numerosos admiradores procedentes de distintos puntos de la región.

Entre quienes viajaron para verla estuvieron seguidores de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Algunos se desplazaron por carretera y otros recurrieron a vuelos, además de reservar alojamiento en San Salvador para asistir a las presentaciones. Esa movilización implicó gastos adicionales de transporte, hospedaje y organización para el público extranjero.

El nuevo itinerario permitirá que los aficionados de Guatemala, Costa Rica y Panamá tengan conciertos programados en sus propios países. Sin embargo, la productora todavía no ha precisado cuántas actuaciones ofrecerá Shakira en cada destino ni si habrá más de una fecha por territorio.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour incorpora una producción escénica con pantallas de gran formato, bailarines y efectos pirotécnicos. El espectáculo reúne canciones de distintas etapas de la trayectoria de la artista, conocida internacionalmente por temas como Antología, Hips Don't Lie y Waka Waka.

El anuncio ha generado expectativas entre seguidores interesados en conocer el calendario para planificar su asistencia. Sin fechas oficiales ni sedes confirmadas, aún no es posible establecer cuándo se realizarán las presentaciones o cómo se organizará la comercialización de boletos en cada país.

La inclusión de Panamá, Costa Rica y Guatemala amplía el recorrido centroamericano de la cantante después de las actuaciones celebradas en El Salvador durante 2026. Además, recupera tres destinos que formaron parte de su agenda regional en abril de 2011.

La confirmación tampoco incluye información sobre precios, preventas o mecanismos de adquisición de entradas, aspectos que permanecen pendientes para los seguidores interesados en asistir.

Por el momento, Fénix Entertainment es la fuente del anuncio sobre los nuevos conciertos de Shakira en Centroamérica para 2027. Los detalles pendientes deberán conocerse mediante futuras comunicaciones oficiales.