Karol G: camarógrafa salió volando en pleno concierto y confirmó varias fracturas tras la caída

Su testimonio permitió actualizar la información sobre un accidente que inicialmente circuló sin datos médicos confirmados durante aquella presentación en Monterrey.

Un accidente durante un concierto de Karol G en Monterrey, México, quedó registrado en videos que rápidamente circularon por las redes sociales. Una integrante del equipo audiovisual de la cantante fue levantada por una cámara aérea mientras trabajaba cerca del escenario y terminó cayendo junto a la tarima. La trabajadora, identificada como Zoe Lubeck, confirmó posteriormente que sufrió fracturas y necesitará una intervención quirúrgica.

El incidente ocurrió el sábado 7 de noviembre de 2026, durante la segunda presentación de la artista colombiana en el Estadio BBVA. En ese momento, Karol G interpretaba “Te llevas to”, una de las canciones de su espectáculo, mientras el personal técnico realizaba las grabaciones destinadas a las pantallas y al registro audiovisual del concierto.

Las imágenes tomadas por asistentes muestran a Lubeck trabajando con su equipo de filmación cuando un dispositivo móvil utilizado para captar imágenes desde el aire se engancha con los elementos que llevaba. El mecanismo la eleva repentinamente y la desplaza por encima del escenario antes de que caiga en el espacio cercano al público.

Todo sucedió en pocos segundos. La secuencia provocó preocupación entre los espectadores que presenciaron el momento y entre quienes vieron las grabaciones después. Integrantes del equipo de producción se acercaron para auxiliar a la camarógrafa tras el impacto, mientras el espectáculo continuaba.

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Inicialmente, las publicaciones que difundieron el video no ofrecían información confirmada sobre la identidad de la persona accidentada ni sobre sus lesiones. Algunos mensajes incluso la identificaron como un hombre. Sin embargo, reportes posteriores permitieron conocer que se trataba de Zoe Lubeck, profesional del área audiovisual que trabajaba en la producción de la gira.

La propia camarógrafa utilizó sus historias de Instagram para informar sobre su estado de salud y agradecer los mensajes recibidos. En una primera publicación escribió: “Parece que el universo tenía otros planes para mí. Estoy bien, gracias familia por todo el cariño. Volveré pronto”.

Más adelante explicó que presentaba fracturas en cuatro puntos de la pierna derecha y que debía someterse a una cirugía. También comunicó que regresaría a Los Ángeles, California, para continuar con la atención médica y la recuperación, lo que le impediría seguir trabajando en las siguientes presentaciones de la gira.

“Tengo fracturas en 4 puntos y necesito cirugía. ¡Tremenda suerte la mía! Cuídense mucho. Me vuelvo a casa, a Los Ángeles. Estoy tocada, pero no hundida. Un beso”, señaló en otro mensaje difundido después del accidente.

La caída también generó comentarios sobre la reacción de Karol G. En las grabaciones, la intérprete aparece mirando hacia otra parte del escenario y continúa cantando. No existe evidencia suficiente para afirmar que haya observado el accidente en el momento en que ocurrió, aunque algunos usuarios cuestionaron que la presentación no se detuviera.

Hasta el momento, la cantante no había publicado un pronunciamiento sobre lo sucedido. Tampoco se conocía una explicación oficial de la producción acerca de las circunstancias técnicas que ocasionaron que el equipo de grabación quedara enganchado al mecanismo aéreo.

El accidente se produjo durante la gira Viajando por el Mundo Tropitour, con la que la artista se presenta en México. Las grabaciones permitieron documentar la caída, pero fueron las publicaciones posteriores de Lubeck las que aclararon el alcance de sus lesiones y la necesidad de recibir tratamiento quirúrgico.

Mientras continúa su recuperación, la camarógrafa ha recibido mensajes de apoyo de personas que conocieron el episodio a través de las redes sociales.