Lucero estalla contra una portada falsa que anunciaba su reconciliación con Manuel Mijares

Una imagen difundida en redes sociales volvió a colocar la vida sentimental de Lucero y Manuel Mijares en el centro de la conversación. El montaje imitaba la portada de una revista y presentaba como noticia una supuesta reconciliación de los cantantes mexicanos. Sin embargo, Lucero salió a desmentir la información y cuestionó abiertamente la creación de contenidos manipulados que pueden confundir a sus seguidores.

La controversia surgió cuando comenzó a circular una fotografía en la que la expareja aparentemente anunciaba que había decidido retomar su relación. La publicación también incluía un mensaje atribuido a ambos artistas, según el cual se arrepentían de haberse divorciado. Ni la portada ni esa declaración correspondían a un anuncio auténtico de los intérpretes.

La cantante reaccionó desde su cuenta de X, donde expresó su inconformidad con quienes utilizan herramientas digitales para fabricar imágenes y presentarlas como acontecimientos reales. Su respuesta no se limitó a negar el supuesto regreso amoroso: también advirtió sobre el riesgo de que algunas personas crean información construida mediante ediciones.

“Qué estupidez hacer cosas falsas, ¿para qué sirve eso?, ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente. No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto”, escribió Lucero en un mensaje dirigido a cuestionar la publicación.

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Además de manifestar su molestia, la intérprete de El privilegio de amar compartió el contenido de una seguidora que permitió identificar la procedencia de la fotografía utilizada en el montaje. La imagen original pertenecía a una sesión realizada para otra revista y mostraba únicamente a Lucero. A partir de ese material se había construido la falsa portada que involucraba también a Mijares.

La aclaración resulta relevante porque ambos artistas mantienen una relación cercana después de su separación. Aunque ya no son pareja, han coincidido públicamente en escenarios y proyectos musicales. Esa convivencia ha generado interés entre sus admiradores y, en distintas ocasiones, especulaciones sobre la posibilidad de que vuelvan a estar juntos sentimentalmente.

Lucero y Manuel Mijares contrajeron matrimonio en 1997. Su relación duró 14 años, hasta que anunciaron su separación en 2011. Durante ese matrimonio tuvieron dos hijos, José Manuel y Lucero, quienes forman parte de la historia familiar que los cantantes construyeron antes de tomar caminos separados como pareja.

El hecho de que continúen compartiendo actividades artísticas no equivale, sin embargo, a una reconciliación. En este caso, el rumor no nació de una declaración de alguno de los protagonistas, sino de una imagen alterada que simulaba tener el respaldo editorial de una revista. La propia Lucero señaló que existe suficiente material auténtico sobre ellos sin necesidad de inventar situaciones.

Su reacción también puso sobre la mesa el uso de inteligencia artificial y edición digital para producir publicaciones engañosas relacionadas con celebridades. La cantante mencionó expresamente las tecnologías AI y CGI al rechazar la manipulación y destacó que estos contenidos pueden resultar creíbles para quienes los encuentran sin conocer su origen.

Hasta el momento, Lucero no ha confirmado ningún regreso sentimental con Mijares. Su intervención pública estuvo enfocada en desmentir la supuesta portada, mostrar el origen de la fotografía y expresar su rechazo a la difusión de imágenes falsas. La relación de respeto y colaboración artística entre ambos continúa siendo distinta de la reconciliación amorosa que pretendía anunciar el montaje.

La controversia se desarrolló este 9 de noviembre de 2026, cuando el desmentido volvió a centrar la atención en la diferencia entre fotografías originales y publicaciones modificadas.