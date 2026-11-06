Psalm West, hijo menor de Kim Kardashian, debutará en el cine con un personaje de Angry Birds 3

La cinta marcará el inicio de Psalm West en el doblaje cinematográfico de animación internacional, con un personaje presentado como travieso dentro de la nueva familia de Red y Silver.

Psalm West, el hijo menor de Kim Kardashian y Kanye West, tendrá su primera experiencia como actor de voz en Angry Birds 3. A sus siete años, el niño participará en la nueva película animada interpretando a Olly, el polluelo más pequeño de una familia que tendrá un papel central en la historia.

La noticia quedó confirmada con el tráiler presentado el 4 de noviembre, que mostró una nueva etapa para Red, el pájaro protagonista de la franquicia. En esta entrega, el personaje deberá afrontar los desafíos de criar a sus hijos mientras intenta proteger su mundo de una nueva amenaza.

Jason Sudeikis regresará como la voz de Red, mientras Rachel Bloom retomará el personaje de Silver, su pareja. Ambos tendrán tres hijos en la ficción: Glider, interpretado por Walker Scobell; June, a cargo de Emma Myers; y Olly, cuya voz corresponderá a Psalm.

El propio niño presentó su personaje en un breve video difundido en redes sociales. “Es el bebé pájaro, y se mete en muchos problemas”, explicó al referirse a Olly, quien será el integrante más pequeño de la familia.

El anuncio también recuperó un momento que los seguidores de The Kardashians habían visto anteriormente. En noviembre de 2025, el programa mostró a Kim acompañando a su hijo a un estudio de grabación para registrar las líneas de su personaje. Allí, Psalm trabajó con el director John Rice y miembros del equipo de producción.

Durante aquel episodio, Kardashian expresó su entusiasmo por la oportunidad que había recibido el pequeño. “Tiene la voz más tierna que hayas escuchado, es esta vocecita rasposa, y cuando llamaron y preguntaron si estaba interesado en este papel de un polluelo recién nacido, estaba tan emocionado”, relató.

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La empresaria también habló de la personalidad de Psalm y lo describió como “El pequeño más inteligente y adorable”. En otra intervención explicó: “Es un niño que se deja llevar en todo momento. Le puedo dar legos y decirle, ‘Siéntate aquí cinco horas, tengo que trabajar’, y él solo dirá, ‘Está bien, mami’. Nunca dice que no, nunca se opone a nada. Es simplemente un niño soñado”.

Kardashian añadió que Psalm “es el más independiente” de sus cuatro hijos y completó su descripción con estas palabras: “Le encanta bailar. Nunca haría un berrinche. Es simplemente muy tranquilo”.

El debut de Psalm no será la primera participación de los hijos de la celebridad en una película animada. Sus hermanos North y Saint West ya prestaron sus voces para PAW Patrol: The Mighty Movie, estrenada en 2023. Kardashian también es madre de Chicago, y comparte sus cuatro hijos con el rapero Kanye West.

La tercera entrega de Angry Birds contará además con el regreso de Josh Gad como Chuck y Danny McBride como Bomb. Al reparto se incorporan figuras como Keke Palmer, Lily James, Anna Cathcart, Sam Richardson, Marcello Hernández, Tim Robinson, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser y el creador de contenido MrBeast.

James Austin Johnson interpretará a Fuzzy, la mascota arácnida de la familia. También participarán Anthony Padilla, Ian Hecox y Salish Matter, en una producción que amplía el universo de personajes de la franquicia.

Angry Birds 3 llegará a los cines de Estados Unidos el 23 de diciembre de 2026, siete años después de la segunda película, estrenada en 2019. Para Latinoamérica, su lanzamiento está previsto en enero de 2027.