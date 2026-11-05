Muere María Alicia Delgado, actriz de 'Cero en conducta' y 'Derbez en cuando'

Su fallecimiento deja una trayectoria de más de cuatro décadas en la industria mexicana.

La televisión mexicana está de luto por la muerte de María Alicia Delgado, actriz y comediante recordada por sus participaciones en Odisea Burbujas, Derbez en cuando y Cero en conducta. La intérprete falleció el 4 de noviembre de 2026, a los 77 años, mientras surgían preguntas sobre las circunstancias de su deceso.

Aunque diversos reportes mencionan que Delgado habría enfrentado cáncer durante sus últimos años, no existe una confirmación oficial de que esa enfermedad haya causado su muerte. Los mensajes que anunciaron su fallecimiento no especificaron un diagnóstico, complicaciones médicas ni tratamientos recibidos por la artista.

La versión sobre un posible padecimiento oncológico fue atribuida a la periodista María Luisa Valdés Doria, conocida como Magüicha. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado qué tipo de cáncer habría tenido la actriz ni cuánto tiempo habría estado bajo atención médica. Tampoco se conocen detalles sobre sus últimos días. Por esa razón, los reportes acerca de su salud deben distinguirse de la información confirmada por quienes comunicaron oficialmente la noticia de su fallecimiento.

Las despedidas públicas se concentraron en enviar condolencias a sus familiares y reconocer su trabajo artístico. Televisa confirmó el fallecimiento de quien durante décadas participó en programas de entretenimiento, comedia y producciones infantiles que acompañaron a distintas generaciones de espectadores.

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Delgado nació el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León. Su trayectoria televisiva comenzó en 1984 con El tesoro del saber, donde interpretó a Marilú. También formó parte de Odisea Burbujas, uno de los espacios infantiles que contribuyeron a consolidar su presencia en la pantalla mexicana.

Posteriormente, ganó reconocimiento por su participación en ¡Anabel!, junto a Anabel Ferreira y Eugenio Derbez. Su colaboración con este último continuó en Derbez en cuando y XHDRBZ, programas en los que interpretó a Alz, una mujer mayor que compartía escenas humorísticas con Heimer, personaje del comediante.

En Cero en conducta encarnó a La Abuela, otro de los personajes por los que es recordada. Su carrera también incluyó Humor es... los Comediantes, La casa de la risa y ¿Tú crees?, producciones que le permitieron mantenerse vinculada al humor televisivo durante diferentes etapas.

Además de actuar frente a las cámaras, trabajó en doblaje. Prestó su voz a La Abuelita en las películas animadas Un gallo con muchos huevos, Un rescate de huevitos y Huevitos congelados. En las telenovelas participó en Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, La vecina, Enamorándome de Ramón, Ringo y Médicos, línea de vida.

En los años recientes, Delgado continuaba trabajando. En 2025 explicó que no contemplaba retirarse porque quería seguir apoyando económicamente a su hijo Rafael, quien entonces tenía 28 años y estaba próximo a concluir sus estudios de Diseño Gráfico.

La actriz había contado que Rafael nació prematuramente y enfrentó graves complicaciones de salud durante sus primeros meses. Tras una cirugía cardíaca y tratamientos médicos, perdió la audición, según el relato de su madre. Delgado destinaba parte de sus ingresos a cubrir los gastos universitarios y los aparatos auditivos que necesitaba.

También hablaba con orgullo de los esfuerzos de Rafael por trabajar y apoyar a compañeros con discapacidad auditiva. Mientras acompañaba su formación, ella seguía apareciendo en televisión, incluida su interpretación de Dora en ¿Tú crees? y su participación en Monteverde.

Por ahora, la causa exacta de la muerte de María Alicia Delgado continúa sin confirmarse, pese a las versiones difundidas sobre un posible diagnóstico de cáncer.