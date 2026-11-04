MrBeast invierte siete millones de dólares para transformar su serie animada en YouTube

El proyecto marca además un cambio en la manera de distribuir sus historias: en lugar de limitarse a videos breves, el canal presenta una narración continuada durante varias semanas.

MrBeast estrenó una nueva etapa de MrBeast Lab, su proyecto de animación para YouTube, con una inversión de siete millones de dólares y la participación de 250 artistas de 16 países. La producción incorpora profesionales vinculados con franquicias como Marvel y Star Wars, además de guionistas que trabajaron en reconocidas comedias animadas.

La segunda temporada comenzó a publicarse el 1 de noviembre de 2026 en el canal Beast Animations. Está integrada por ocho episodios que suman aproximadamente 100 minutos, una expansión frente a los diez cortometrajes de tres minutos lanzados en 2025. Los nuevos capítulos se estrenarán los domingos hasta el 13 de diciembre.

Detrás de esta apuesta está Jimmy Donaldson, nombre real del creador de contenido, quien decidió modificar el rumbo de la serie después de recibir cuestionamientos sobre sus primeros episodios. Aunque aquellos cortos consiguieron millones de reproducciones, parte de la audiencia señaló debilidades en la historia, la construcción de los personajes y su desarrollo emocional.

La respuesta fue ampliar el equipo creativo y dedicar más recursos a la producción. Según la información difundida por Dexerto, los artistas elaboraron más de 140.000 fotogramas dibujados a mano, una cifra que refleja la escala del trabajo realizado para esta nueva entrega.

Entre los profesionales convocados figura Jameel Saleem, con experiencia en South Park y Bob’s Burgers. También participan Ben Bjelajac y Michael Cruz como responsables de la serie, junto con Lillian Yu, Conor Hanney, Charley Feldman y Daniel Kibblesmith.

Saleem explicó la orientación narrativa del proyecto: “Desde el primer día, nuestra regla con la animación de Beast fue: primero los personajes. No puedes simplemente lanzarlos a peleas. Tienes que lograr que al público le importe quién gana”. La intención es que las secuencias de acción estén acompañadas por conflictos y motivaciones reconocibles.

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MrBeast Lab presenta criaturas fantásticas que cobran vida mediante Pandemonium, una energía creativa creada por Jimmy. Su misión consiste en defender la Tierra de los Shroud, entidades oscuras que amenazan el planeta. El universo de la ficción está relacionado con una línea de juguetes desarrollada junto a la empresa australiana Moose Toys.

La nueva trama comienza después de la destrucción del laboratorio y del aparente sacrificio de Banana. Una señal plantea la posibilidad de que siga vivo, lo que impulsa a Panthar, una criatura semejante a una pantera, a intentar encontrarlo mientras aumenta el peligro que representan los Shroud.

Los escenarios también se diversificaron: aparecen desiertos, ciudades, centros comerciales y persecuciones automovilísticas. Donaldson describió el tercer episodio como “básicamente una película de Mad Max”, al anticipar una secuencia de acción de mayor escala.

El reparto de voces incluye a Fred Tatasciore, intérprete de Hulk en producciones de Marvel durante 15 años. MrBeast destacó la carga emocional de su actuación y contó que el actor llegó a llorar mientras grababa. También intervienen los creadores de contenido Sketch y Valkyrae, presentes en el primer episodio, así como Nolan y Tareq, integrantes de su equipo.

Donaldson advirtió que el formato animado no significa que la historia esté dirigida exclusivamente a niños. “¿La gente piensa que es una serie para niños? No tiene idea de lo que está por llegar”, afirmó al presentar esta nueva etapa.

Con los nuevos capítulos, el equipo busca desarrollar las relaciones entre las criaturas y ampliar el conflicto central, sin abandonar las escenas de acción que forman parte de esta nueva producción animada.