La representante de San Sebastián se impuso entre 116 candidatas durante la gala celebrada en su natal Puerto Rico. Su triunfo marca la sexta corona universal para la isla y la convierte en la primera mujer casada y madre en obtener el título.

Ciudad de Panamá, Panamá/La puertorriqueña Jennifer Barreto se convirtió en Miss Universo 2026 luego de ganar la gala celebrada el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. Su victoria representa la sexta corona universal para la isla y pone fin a una espera de 20 años desde el triunfo de Zuleyka Rivera, en 2006.

A sus 27 años, Barreto hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y madre en ganar el certamen. Este hecho ocurre después de que, en 2023, los organizadores eliminaran la restricción que impedía participar a mujeres casadas o que hubieran tenido hijos.

La nueva reina de belleza nació el 17 de diciembre de 1998 bajo el nombre de Jennifer Abreu Mora. Es modelo y trabajadora social, y representó al municipio de San Sebastián en Miss Universo Puerto Rico 2026, concurso que le permitió obtener el pase a la competencia internacional.

Barreto cuenta con una licenciatura en psicología de la investigación y dos maestrías: una en psicología y otra en trabajo social clínico, con formación enfocada en trauma y prevención del suicidio. También ha desarrollado labores de apoyo a familias militares y prevención de la violencia en Texas. Actualmente, trabaja en el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

La edición de 2026 reunió a 116 delegadas que compitieron por la corona. La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, obtuvo el puesto de primera finalista; Clara Vegas, de Venezuela, quedó como segunda finalista; Bea Millan-Windorski, de Filipinas, ocupó el tercer lugar, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, fue la cuarta finalista. La coronación estuvo a cargo de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien entregó a Barreto la corona "El Resplandor de un Legado Eterno".