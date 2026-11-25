Las diligencias dejaron dos aprehendidos en Chiriquí y ocho personas conducidas entre el sector metropolitano y Coclé, donde también se retuvieron equipos para verificación.

Panamá/La Operación Internacional Aliados por la Infancia VII dejó en Panamá dos aprehendidos en Chiriquí, seis personas conducidas en la ciudad de Panamá y dos conducidas en Coclé, a quienes se les retuvieron sus equipos para verificación, como parte de las acciones contra la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

Las diligencias en el país fueron lideradas por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, junto con la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana y las fiscalías regionales de Coclé y Chiriquí.

Sobre el alcance internacional del despliegue, el procurador Gómez Rudy señaló que: "Estamos realizando la operación Aliados por la Infancia número 7, una operación de carácter internacional con participación de 19 países y con la finalidad de poder ubicar a 107 sujetos presuntamente vinculados a la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. Con eso realizamos actividades tendientes a poder erradicar este tipo de conducta que atenta contra la niñez en términos generales".

Por su parte, el comunicado oficial del Ministerio Público reporta 16 países y más de 105 objetivos, y precisa que Argentina, Bolivia, Panamá y Uruguay encabezan la lista con mayor cantidad de blancos.

En cuanto al trabajo articulado en las zonas intervenidas, el procurador Gómez Rudy explicó que: "Esta es una actividad investigativa que se realiza con apoyo de nuestros brazos auxiliares, específicamente la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, la Unidad Sensitiva de la DIP y también con participación de agencias internacionales que nos prestan apoyo, como AWARESCUE y HSI de la Embajada de los Estados Unidos".

Los aprehendidos y conducidos quedan a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las audiencias y trámites correspondientes bajo el Sistema Penal Acusatorio, así como para el análisis forense de los dispositivos incautados.