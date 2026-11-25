La Caja de Seguro Social anunció sanciones, ejecución de fianzas e inhabilitaciones contra las empresas que fallaron en la entrega de tratamientos a los asegurados.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) publicó este 25 de noviembre de 2026 la segunda relación de incumplimientos de sus proveedores de medicamentos, en la que se registran 9,972,522 unidades no entregadas, correspondientes a 19 empresas y 25 renglones farmacéuticos, por un monto contractual de $1,057,802.91.

El director general de la CSS, Dino Mon, señaló que cuando un asegurado llega a las farmacias de la institución, no le interesa saber quién incumplió un contrato ni cuánto cuesta el medicamento, sino recibir su tratamiento. Aseguró que la institución trabaja para resolver la situación y mantener la transparencia con el país.

¿Qué medicamentos presentan mayor afectación?

Dino Mon detalló que solo en medicamentos para controlar la diabetes se registran más de ocho millones de tabletas no entregadas. Explicó que estas cifras permiten comprender la magnitud del esfuerzo que representa sustituir a un proveedor, recuperar los inventarios y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Desde octubre de 2024, la CSS ha impuesto aproximadamente $12.8 millones en multas a proveedores de medicamentos. La administración evalúa aplicar medidas como la ejecución de las fianzas de cumplimiento, la inhabilitación temporal para participar en futuros actos de contratación y la inhabilitación como proveedor de la CSS y del Ministerio de Salud.

¿Cómo se recupera el abastecimiento?

La CSS informó que utiliza distintos mecanismos para recuperar el suministro, entre ellos las compras por desabastecimiento crítico mediante el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 2026, los procedimientos excepcionales de contratación directa y los incrementos en las cantidades de los contratos vigentes, conservando los precios originalmente licitados.

Debido a una mayor competencia entre proveedores y mejores precios de adquisición, la institución incorporó 18 nuevos medicamentos para tratar enfermedades crónicas al cuadro oficial. A principios de 2027 se espera recibir otros 11 medicamentos adicionales.

El consumo se obtiene con mayor precisión a través de la plataforma Mi Farma Digital, lo que permite considerar las reservas, los tiempos de reposición y el riesgo que representa para el paciente la interrupción de su tratamiento.