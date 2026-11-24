La cercanía del lugar del ataque con una parada de transporte público aumenta la inquietud de los residentes.

Ciudad de Panamá/La preocupación y el temor se mantienen entre los residentes de Villa Nueva, en Panamá Norte, luego del ataque armado contra un bus de la ruta interna de Chilibre, que dejó una persona muerta y otras cuatro heridas.

Cerca del mediodía, Dalila y su hijo Iker esperaban el transporte público en una parada ubicada a la salida de Villa Nueva, a pocos metros del lugar donde ocurrió el tiroteo el pasado lunes. Para quienes utilizan diariamente este punto, el hecho representa una preocupación por la seguridad en una zona de constante movimiento de pasajeros.

“Como habitualmente nosotros estamos aquí en la parada y estos sucesos nos transmiten inseguridad a la población. Son cosas imprevistas, porque uno no espera que estas cosas sucedan”, expresó Iker Soto, estudiante universitario.

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El ataque ocurrió en la vía Boyd Roosevelt, frente a la entrada de Villa Nueva, cuando un hombre abrió fuego contra un bus de la ruta interna de Chilibre. Como resultado, el secretario de la unidad, de 37 años, falleció, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas: tres mujeres y el conductor del vehículo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fatal mantenía antecedentes por delitos de estafa.

La cercanía del lugar del ataque con una parada de transporte público aumenta la inquietud de los residentes, quienes señalan que se trata de un punto frecuentado por estudiantes, trabajadores y usuarios del transporte colectivo.

“Esta parada siempre se mantiene llena y, en el momento en que pasó eso, venían saliendo los niños de la escuela”, relató Yohany Concepción, estudiante universitaria.

Los residentes temen que hechos violentos como este puedan poner en peligro a quienes diariamente transitan por la vía Boyd Roosevelt y utilizan el transporte público para movilizarse desde y hacia esta comunidad de Panamá Norte.

Con información de Yenny Caballero