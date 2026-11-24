El video de su salto se hizo viral. De regreso en la vereda donde ocurrió el accidente, Bordones recordó el golpe que lo hizo levantar la mirada y habló de las otras dos personas que resultaron heridas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Albert Bordones todavía no había desayunado cuando salió de la barbería el viernes 20 de noviembre. Iba a comprar productos de limpieza y una bebida.

Caminaba por la vereda de siempre, en Felipillo, en 24 de Diciembre, cuando oyó el golpe de un taxi contra una moto. “Cuando levanto la cara, ya tenía el carro encima”, contó.

En las imágenes que luego se hicieron virales, su salto parecía una escena de Matrix. Hubo quienes pensaron que el video se había hecho con inteligencia artificial. De esos segundos, recuerda haber cerrado los ojos.

“Yo salté y cerré los ojos porque en realidad yo pensé que yo iba a morir”, relató a TVN Noticias.

De regreso en el lugar, Albert recorrió el tramo por donde caminaba esa mañana. Mostró dónde escuchó el impacto y señaló el sitio donde había un carro azul estacionado. “O sea, que no fue mucho tiempo tampoco que tuve para reaccionar”, dijo.

Todavía le cuesta explicar cómo logró salir de allí. “No sé si fue habilidad o reacción, pero lo único que sé es que Dios metió la mano para sacarme de ahí”, expresó. Contó que sintió un golpe leve, pero que salió sin lesiones de gravedad.

El vendedor y la pasajera del taxi

Mientras el video circulaba y la atención se concentraba en su salto, a Bordones le preocupaban dos personas que resultaron heridas: el vendedor de chicha y empanadas que estaba en el lugar y una pasajera del taxi.

“Todos me dan a conocer a mí, pero en realidad hubieron dos personas que estuvieron muy mal”, dijo. Al vendedor lo conocía de verlo en el sector y, según la última información que tenía, seguía a la espera de una cirugía. A la pasajera no la conocía y desconozco cómo ha evolucionado.

Bordones contó que quienes supieron del accidente por él solo entendieron lo cerca que estuvo de morir cuando vieron la grabación. Para él, lo que pasó ese viernes cambió también la manera de pensar en lo que quiere hacer de ahora en adelante.

“Sí, sí, yo volví a nacer, este es un nuevo inicio, porque ahora quiero hacer cosas que a lo mejor anteriormente no las pensaba”.

Con información de Meredith Serracín.