La etapa 3 de la prueba chiricana tuvo su principio y fin en playa La Barqueta

Panamá/En medio del sol y la brisa marina, Panamá tuvo una jornada satisfactoria en la tercera etapa de la 46 Vuelta Internacional a Chiriquí que se realizó este martes.

La etapa consistió en una contrarreloj individual de 27.5 kilómetros la que fue ganada por el panameño Christofer Jurado, perteneciente al equipo Aeronaval. Él completo la distancia con un registro de 34 minutos y 28 segundos.

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El hondureño Luis López, del conjunto Manzatec, culminó segundo con tiempo de 34:28 minutos y el panameño Franklin Archibold, de Senafront, terminó tercero al detener el cronómetro en 34:39 segundos.

La contrarreloj inició en playa La Barqueta, continuó por los sectores de Guarumal, Orilla del Río, Guásimo y Los Positos para terminar en el mismo lugar donde comenzó.

La cuarta etapa de la prueba se llevará a cabo este miércoles 25 de noviembre. El recorrido de 128.9 kilómetros partirá desde el estadio Kenny Serracín de David; pasará por San Lorenzo, Chiriquí, Gualaca, Vía Caldera, Vía Boquete, Puente Wilson, Jaramillo Abajo, Vía Jaramillo Centro y terminará en Alto de Jaramillo.

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Nuevo líder general

Lo ocurrido en la contrarreloj influyó en los primeros puestos de la tabla de clasificación general.

Luis López, quien quedó segundo en la etapa de este miércoles, es el nuevo líder de la vuelta chiricana con un tiempo acumulado de 5 horas, 42 minutos y 8 segundos.

El segundo y tercer lugar de la clasificación lo ocupan Jurado y Archibold que está a 6 y 23 segundos del líder, respectivamente.