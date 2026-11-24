San Francisco FC vs Árabe Unido. Sintoniza el partido de vuelta de la semifinal el viernes 27 de noviembre a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Después de tomar la ventaja en el partido de ida, el Plaza Amador se enfoca en cerrar la contienda ante el Tauro FC y avanzar a la final el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El equipo plazino realiza sus entrenamientos en el COS Sports Plaza donde recibirá al colectivo taurino para el encuentro que está programado para el sábado 28 de noviembre a las 8:30 p.m.

"Nosotros nos veíamos así desde que empezó el torneo; estar esta instancia", indicó el jugador Everardo Rose. "Este es un partido más que hay que jugarlo con responsabilidad", agregó.

Por su parte, el técnico Mario 'Cholito' Méndez reconoción en ese encuentro una la posibilidad de dejar una huella en la LPF. El entrenador es consciente de que el juego contra los taurinos va a ser difícil, pero manifestó que tiene la esperanza de seguir haciendo historia con el sexto pase consecutivo del Plaza Amador a una final en la máxima categoría del fútbol panameño.

Además, está en duda la presencia del jugador Alberto 'Negrito' Quintero en el encuentro para el elenco plazino ya que está lesionado.

El ganador de la semifinal entre Plaza Amador y Tauro FC enfrentará al vencedor del duelo que protagonizan el San Francisco FC y el Deportivo Árabe Unido. Este último tiene la ventaja en la serie luego de ganar el partido de ida por 1 a 0.

El encuentro de vuelta entre San Francisco y Árabe Unido se realizará el viernes 27 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 7:30 p.m. y lo podrás ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

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Información de Jean Paul Francis (TVMAX Deportes)