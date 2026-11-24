El equipo panameño está listo para viajar hacia la ciudad de Dallas, Estados Unidos, donde enfrentará al elenco canadiense el próximo sábado

Panamá/La Selección Femenina de Panamá se alista para disputar su próximo partido ante Canadá el sábado 28 de noviembre en el Campeonato W de Concacaf. El equipo realizó su último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.

Durante la práctica, el equipo llevó a cabo sesiones de estiramientos, calentamientos y un rondo. Las jugadoras se preparan para el enfrentamiento de cuartos de final que otorga un boleto para el Mundial de Brasil 2027 y también tiene implicaciones para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ericka Araúz, jugadora del conjunto panameño, destacó la unidad del grupo y la concentración de las futbolistas.

Te puede interesar: Panamá femenina se prepara para el desafío ante Canadá: un boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos en juego

"Veo el grupo bastante unido, creo que eso es muy importante", indicó.

Linette Cedeño, quien también integra la selección panameña, indicó que el equipo ha trabajado arduamente para enfrentar a un rival de alta exigencia como Canadá.

"Estoy muy concentrada, entrenando fuerte para el partido que viene", indicó. "El plantel está unido dentro y fuera de la cancha para afrontar un compromiso que es muy exigente".

Te puede interesar: Blas Pérez recordó cómo dejó al Cúcuta Deportivo en plena Copa Libertadores para jugar con Panamá

El grupo viaja en la madrugada del miércoles 25 de noviembre a Dallas, Estados Unidos, donde se realizará el encuentro. El jueves 26 tiene previsto realizar su primer entrenamiento en esa ciudad. El encuentro se llevará a cabo el sábado 28 en el Texas Health Stadium a la 1:00 p.m. (hora de Panamá).

Las jugadoras Wendy Natis y Riley Tanner ya se encuentran en Dallas a la espera de la llegada del resto del plantel.

El partido corresponde a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W que es un torneo válido para la clasificación al Mundial Femenino Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Te puede interesar: Premundial de Béisbol U12 2026 resultado| Panamá cae ante Cuba y compromete su situación en la Super Ronda

Selección Femenina de Panamá

Porteras

Yenith Bailey / Inter Panama CF

Farissa Córdoba / Umecit FC

Maria Cervantes / SD Atlético Nacional

Defensas

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

Hilary Jaén / Slavia Praga (CZE)

Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)

Carina Baltrip Reyes / Olympique de Marsella (FRA)

Rebeca Espinosa / CD Plaza Amador

Arlén Hernández / CD Plaza Amador

Volantes

Karla Riley / U. De Chile (CHI)

Aldrith Quintero / Kiryat Gat (ISR)

Noemi Potier / Nantes FC (FRA)

Carmen Montenegro / Inter Panama CF

Deysiré Salazar / CD Origen

Schiandra González / Umecit FC

Delanteras

Sherline King / Oklahoma St. (USA)

Ericka Araúz / Unifut (GUA)

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Ana Quintero / U. South Florida (USA)

Emily Cedeño / CD Origen

Shayari Camarena / CD Plaza Amador

Analía Arosemena / Umecit FC

Lineth Cedeño / FFC Turbine Postdam

Información de Ricardo González (TVMAX Deportes)