El exdelantero panameño contó cómo una negociación entre la Federación y el Cúcuta Deportivo lo dejó fuera de un partido ante Boca Juniors en plena Copa Libertadores 2007.

Panamá/La posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en Estados Unidos con la participación de selecciones de Concacaf abrió un debate en el programa TVMAX Deportes sobre las dificultades que podrían enfrentar las federaciones para contar con sus principales futbolistas, especialmente si el torneo no coincide con una fecha FIFA.

En medio de la conversación, salió a relucir una experiencia que vivió el exdelantero panameño Blas Pérez en 2007, cuando defendía los colores del Cúcuta Deportivo de Colombia y disputaba la Copa Libertadores.

Pérez recordó que, durante aquella competición, el club colombiano puso resistencia a cederlo para los compromisos de la selección de Panamá, debido a que el equipo se encontraba disputando una instancia importante del torneo continental, las semifinales.

La situación obligó a negociar entre la Federación Panameña de Fútbol y la directiva del Cúcuta. Según relató el exinternacional, el acuerdo consistió en que no sería convocado durante algunos meses para determinados compromisos, pero tendría que estar disponible para la Copa Oro.

La negociación llegó a formalizarse mediante un documento firmado por el presidente del club. Sin embargo, aquella decisión tuvo un costo deportivo para el delantero.

"Para mí fue un golpe duro porque yo venía a meterle doblete a Boca", recordó Blas, al explicar que se perdió el partido de vuelta de aquella serie frente al conjunto argentino. El atacante tuvo que conformarse con escuchar el encuentro, mientras sus compañeros continuaban la competencia.

La anécdota sirvió para poner sobre la mesa un aspecto importante de cara a la eventual Copa América 2028: la necesidad de que la Federación Panameña de Fútbol comience con suficiente anticipación las conversaciones con los clubes para garantizar la presencia de sus principales figuras.

Durante el debate también se mencionaron casos de futbolistas panameños que militan en el extranjero, como Adalberto Carrasquilla, Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Kadir Barría y otros legionarios, cuyos equipos podrían tener compromisos de pretemporada o competiciones europeas durante ese periodo.

El punto central de la discusión fue que, si la Copa América 2028 no se disputa dentro de una ventana FIFA, la participación de los jugadores dependerá en buena medida de los acuerdos entre las federaciones y los clubes.

La experiencia de Blas Pérez en 2007 deja un antecedente de lo que puede implicar una negociación de esta naturaleza: Panamá podría necesitar a sus mejores futbolistas, pero conseguirlos requerirá planificación, diálogo y acuerdos con las instituciones que tienen sus derechos deportivos.