Estas son las estadísticas del primer tiempo donde el PSV vence al Real Madrid.

Panamá/El Real Madrid cierra el primer tiempo perdiendo 0-1 ante el PSV en el Santiago Bernabéu, en la Champions League. El único gol del primer tiempo lo marcó Ivan Perišić al minuto 32, desde el punto penal, tras una revisión del VAR.

El partido arrancó con el PSV más atrevido. Al minuto 5, Ruben van Bommel probó desde el borde del área y el balón pasó cerca del palo izquierdo. Cuatro minutos después, Sergiño Dest tuvo otra dentro del área, pero su remate se fue desviado por el palo derecho.

La respuesta del Madrid estuvo cerca de ser gol. Al minuto 11, Vinícius Júnior sorprendió con un disparo rápido desde la frontal y el balón se estrelló en el poste derecho. Después, Yan Diomande intentó con un par de remates dentro del área, pero la defensa del PSV los bloqueó.

El PSV volvió a avisar al 28', cuando Kodai Sano recibió en el borde del área y su disparo pasó rozando el palo izquierdo. Un minuto más tarde, el árbitro noruego Espen Eskås hizo la señal del VAR para revisar una acción en el área madridista. Tras la revisión, sancionó penal a favor del PSV, y Aurélien Tchouaméni fue amonestado con tarjeta amarilla.

Perišić asumió la responsabilidad y definió con frialdad para el 0-1. Al 34', Kylian Mbappé buscó la reacción con un disparo desde el borde del área, pero el balón se fue cerca del palo izquierdo.

Estadísticas del primer tiempo

El Real Madrid controló la posesión (55% contra 45%) y movió más el balón, con 305 pases y 87% de efectividad, frente a los 228 pases y el 82% del PSV. Sin embargo, el PSV fue más peligroso: 8 disparos contra 4 del Madrid.

Los visitantes también ganaron el duelo de recuperaciones (23 por 19) y cometieron más faltas (5 por 3). El Madrid cayó en fuera de juego en 2 ocasiones, el PSV en ninguna, y los blancos hicieron 3 despejes por 1 de los neerlandeses. No hubo tiros de esquina ni asistencias para ninguno de los dos equipos.

El Madrid, que llegaba con nueve victorias consecutivas y con el Bernabéu como fortaleza (ocho triunfos en ocho partidos oficiales), deberá reaccionar en el segundo tiempo si quiere sostener su racha y su aspiración de clasificar directo a octavos de final.