¡Bienvenidos al minuto a minuto del Real Madrid vs PSV , por la Champions League !

Panamá/El Real Madrid busca su quinta victoria al hilo en esta edición y lo hace en casa, donde lleva ocho triunfos en ocho partidos oficiales esta temporada, incluidos los de Champions ante el Inter de Milán (2-1) y el Leipzig (4-1).

Llega con nueve victorias seguidas en todas las competiciones, la última el sábado ante el Celta de Vigo (2-1), tras remontar en los minutos finales. Con tres de sus cuatro triunfos europeos en esa racha, los merengues pelean por clasificar directo a octavos de final, aunque los siete goles recibidos en esos partidos son la preocupación del equipo de José Mourinho.

Enfrente estará un PSV que domina la Eredivisie y suma 16 goles en sus últimos tres partidos de liga, pero que no encuentra esa misma puntería en Europa: solo tres tantos en la fase de liga, una victoria, un empate y dos derrotas. El equipo de Peter Bosz arranca la jornada apenas dentro de los 24 primeros tras caer 2-1 ante el Brujas en la fecha cuatro. Su único triunfo llegó de visita ante el Porto, y de hecho tiene un rendimiento aceptable como visitante en sus últimos siete partidos de Champions (2 victorias, 3 empates y 2 derrotas).

Será el primer cruce entre ambos desde los cuartos de final de la Copa de Europa 1988/89. De los ocho enfrentamientos previos, el Madrid solo perdió uno (3 victorias y 4 empates) y sigue invicto como local (3 victorias y 1 empate).

Los jugadores a seguir: Kylian Mbappé lleva cuatro goles en cuatro partidos de Champions y tres de sus últimos cuatro tantos, en cualquier competición, llegaron entre el minuto 70 y el 90. En el PSV, Guus Til, autor del gol del triunfo en Porto, suma cinco aportaciones en sus últimos siete partidos (3 goles y 2 asistencias), y cuatro de sus últimos seis goles los hizo entre los minutos 20 y 30.

El Madrid no tiene novedades en la enfermería. En el PSV, Mauro Júnior es duda tras salir en el primer tiempo del triunfo del fin de semana ante el NEC.

Dato para tener en cuenta: el PSV todavía no ha anotado antes del descanso en esta Champions, y en cuatro de los últimos cinco partidos del Madrid como local hubo exactamente tres goles.

¡Arranca el partido en el Bernabéu!