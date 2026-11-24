Uruguay/La próxima edición de la Copa América, prevista para 2028, se jugará en Estados Unidos entre dieciséis combinados nacionales del continente, anunció este martes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

De esta forma, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, que se disputa desde 1916, se jugará por tercera vez en suelo estadounidense, tras las ediciones de 2016 y 2024.

"La 49 edición de la Copa América se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con 16 selecciones nacionales, las diez de Sudamérica y seis de la Concacaf", dijo la Conmebol en un comunicado.

"Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro de Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio" del año próximo, agrega el organismo rector del fútbol sudamericano.

"Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego".

Estados Unidos ya fue sede en 2016 de la Copa América Centenario, ganada por Chile al vencer en la final en penales a Argentina, y en 2024 de la última edición del torneo continental, conquistado por Argentina que derrotó a Colombia en la final.

- "Mucho más que un torneo" -

"La Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano", aseguró el martes el presidente de la Conmmebol, Alejandro Domínguez.

"En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente", agregó el mandatario del fútbol sudamericano.

"Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando Creemos en Grande, podemos llegar aún más lejos".

Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, celebró que la Copa América vuelva a unir a ambas confederaciones.

"Nuestra alianza estratégica con la Conmebol refleja el compromiso de nuestra Confederación (Concacaf) con el crecimiento del fútbol y la creación de más oportunidades para nuestras asociaciones miembro y sus selecciones nacionales", afirmó.

"Este acuerdo brindará a seis selecciones nacionales de Concacaf una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro Concacaf", añadió Montagliani.

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- "Evento global" -

Para el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, es una "optima decisión" volver a Estados Unidos.

Este formato de disputa que incluye a la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) "ha permitido también aumentar los ingresos para los distintos proyectos del fútbol dentro de cada país" ya que económicamente "derrama muchísimo", dijo Alonso a la AFP.

"La Copa América es un evento global no solamente de los sudamericanos, sino que le pertenece a los fanáticos de fútbol de todo el mundo", agregó.

La Copa América (antes Campeonato Sudamericano), se juega desde 1916, cuando Chile, Argentina, Brasil y Uruguay disputaron su edición inaugural.

Desde Uruguay 1967, año en que debutó Venezuela, la disputan las 10 selecciones sudamericanas y desde la edición de Ecuador 1993 han participado, por invitación, combinados de la Concacaf (México y Estados Unidos en aquella ocasión).

Argentina es el máximo ganador del torneo, con 16 títulos, seguido de Uruguay con 15. Después vienen Brasil con 9; Chile, Perú y Paraguay con dos cada uno y Colombia y Bolivia la ganaron una vez.