Este nuevo juicio contra el jefe de Estado conservador entre 2007 y 2012 llega cuando un tribunal de apelación debe decidir el lunes si condena de nuevo a Sarkozy por la presunta financiación de la campaña electoral que le llevó a la presidencia.

París, Francia/El expresidente francés Nicolas Sarkozy, su esposa Carla Bruni y "Mimi" Marchand, considerada como la reina de los paparazzi, serán juzgados en 2027 por presuntamente buscar el cambio de versión de un testigo, indicó este martes una fuente próxima al caso.

Este nuevo juicio contra el jefe de Estado conservador entre 2007 y 2012 llega cuando un tribunal de apelación debe decidir el lunes si condena de nuevo a Sarkozy por la presunta financiación de la campaña electoral que le llevó a la presidencia. En septiembre de 2025, un tribunal de primera instancia lo condenó a cinco años de prisión, de los que cumplió 20 días, convirtiéndose en el primer presidente francés en acabar tras las rejas.

Pero el político, que defiende su inocencia, recurrió. En el nuevo caso vinculado a su campaña de 2007, la justicia busca esclarecer por qué el empresario franco-libanés Ziad Takieddine afirmó haber entregado maletines con millones de euros procedentes del dictador libio Muamar el Gadafi al jefe del equipo de Sarkozy y luego se retractó.

Pero unos dos meses después, Takieddine, fallecido en septiembre de 2025, se desdijo de nuevo y reiteró sus acusaciones contra el expresidente. Por estos hechos, el político conservador y su esposa están acusados de "asociación ilícita con el fin de cometer una estafa en banda organizada" y por encubrir el soborno de testigos.

Marchand, cercana al actual presidente, Emmanuel Macron, y a su esposa Brigitte, está acusada de "soborno de testigos", "asociación ilícita con el fin de cometer una estafa en banda organizada" y "de preparar actos de corrupción de personal judicial extranjero". Según la fuente cercana al caso, que confirmó una información de la radio RTL, se ordenó un juicio ante el tribunal penal de París contra 11 acusados que, según el calendario provisional, tendría lugar en noviembre de 2027.