Los controles se realizan en coordinación con el Senafront y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, mediante puestos fijos y móviles en distintos puntos de la frontera con Costa Rica. El operativo «Navidad sin contrabando» se mantendrá hasta las primeras semanas de enero de 2027.

David, Chiriquí/La Dirección Regional de la Autoridad Nacional de Aduanas en Chiriquí reforzó los operativos contra el contrabando de productos agropecuarios, mercancía falsificada y otros artículos en distintos sectores de la frontera entre Panamá y Costa Rica.

Abdiel Lezcano, administrador regional de Aduanas, explicó que las acciones se desarrollan en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con el objetivo de reducir el ingreso y traslado ilegal de mercancías.

Entre los decomisos realizados figuran cigarrillos, ropa de marcas reconocidas falsificada y medicamentos sin registro sanitario. También se reportó la incautación de un cargamento de pepinos de mar que, según Lezcano, era transportado desde Bocas del Toro hacia Chiriquí.

Como parte del operativo denominado "Navidad sin contrabando", las autoridades han establecido puestos de control fijos y móviles a lo largo de la frontera con Costa Rica. La medida se mantendrá hasta las primeras semanas de enero de 2027. Lezcano señaló que los funcionarios de fiscalización aduanera, junto con otros estamentos de la Fuerza Pública, mantienen los controles para frenar el contrabando y reducir sus posibles afectaciones a la economía nacional.

Con información de Demetrio Ábrego