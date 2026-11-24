Arraiján, Panamá Oeste/Los funcionarios de la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján, cumplirían este viernes seis quincenas sin cobrar, según se denunció durante la sesión del Concejo Municipal.

Los representantes discutieron el retraso en la entrega de las partidas de funcionamiento, con las que las juntas comunales pagan a su personal.

“Los funcionarios tienen seis quincenas el viernes que no cobran”, se indicó durante la sesión a Raquel Murillo, edil de esta junta. Según el reclamo, la junta comunal no ha recibido fondos de funcionamiento desde agosto y, a noviembre de 2026, tiene pendientes $285,921.77 en otros renglones.

Durante la discusión, el vicealcalde Oliver Ríos expuso que no es que no se le quiera pagar a la junta comunal, y señala que la representante del corregimiento no ha presentado desde agosto los documentos de respaldo necesarios para aprobar los desembolsos. “Sin sustento, señores, no hay visto bueno y sin visto bueno no se le puede pagar, así lo dice la ley”, precisó el vicealcalde.

Piden explicaciones por los pagos de octubre

Otro de los reclamos que planteó la presidenta del Concejo Municipal de Arraiján, Yohana Saldaña, fue que solo se refrendó el 50 % de la partida de funcionamiento de octubre. En la sesión se informó que se pidió una explicación a la Contraloría sobre por qué la administración municipal pasó a tramitar la primera quincena de noviembre cuando aún estaba pendiente la segunda de octubre.

“Estamos en espera de la respuesta de fiscalización, el porqué se procedió de esa manera por parte de la Administración de la Alcaldía Municipal”, indicó.

La presidenta del Concejo señaló además que las juntas comunales del distrito tampoco han recibido las partidas para las actividades del Día del Niño, el Día de la Madre y Navidad.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.