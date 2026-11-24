Aduanas refuerza operativos contra el contrabando en la frontera entre Panamá y Costa Rica

Los controles se realizan en coordinación con el Senafront y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, mediante puestos fijos y móviles en distintos puntos de la frontera con Costa Rica. El operativo «Navidad sin contrabando» se mantendrá hasta las primeras semanas de enero de 2027.