La rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ángela Laguna, señaló que la educación superior enfrenta el reto de actualizar sus programas académicos, fortalecer la investigación científica y atender las deficiencias en lectura comprensiva y matemáticas de los estudiantes que ingresan a las universidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/La educación superior en Panamá enfrenta el desafío de mantener su oferta académica alineada con las necesidades del mercado laboral y los sectores estratégicos de la economía. Para responder a estos cambios, las universidades deben actualizar sus planes de estudio, fortalecer la investigación científica y preparar profesionales con competencias para desempeñarse en áreas emergentes.