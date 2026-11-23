Unachi realiza feria de empleo con la participación de 20 empresas
Cerca de 20 empresas participaron en la actividad, que reunió a cientos de personas interesadas en conseguir empleo. La universidad también promueve una plataforma para facilitar el contacto entre sus egresados y las compañías que buscan personal.
David, Chiriquí/Cientos de personas asistieron a una feria de empleo organizada en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en la que participaron alrededor de 20 empresas interesadas en identificar posibles candidatos para futuras vacantes.