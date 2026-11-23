La captura desató una violenta reacción de los pistoleros leales a Meza, quienes montaron bloqueos viales con vehículos incendiados y prendieron fuego a numerosos comercios.

México, México/El Ejército mexicano actualizó el lunes a 16 la cifra de presuntos delincuentes abatidos durante la captura del capo del narcotráfico "Chapo Isidro", en la que también murieron cuatro militares.

Fausto Isidro Meza, el líder de la banda de los Beltrán Leyva, fue detenido la noche del viernes en un operativo que contó con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, donde figuraba en la lista de los más buscados del FBI con una recompensa de cinco millones de dólares.

La captura desató una violenta reacción de los pistoleros leales a Meza, quienes montaron bloqueos viales con vehículos incendiados y prendieron fuego a numerosos comercios.

"En este enfrentamiento fallecieron 16 presuntos delincuentes. En el comunicado de prensa que emitió la Secretaría de Defensa Nacional la madrugada del día 21 (sábado), se mencionó 7. Estos fueron localizados posteriormente", dijo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, durante la conferencia diaria de Claudia Sheinbaum.

El jefe militar reportó además el decomiso del armamento que portaban los delincuentes, que incluye ametralladoras de calibre 50 y 56, lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de los cuales contaban con blindaje artesanal.

Reportó asimismo que se despejaron 21 bloqueos de carreteras.

El domingo, el ejército mexicano informó de la captura de ocho presuntos integrantes de la banda del "Chapo Isidro" que participaron en la violenta resistencia al operativo desplegado para su detención.