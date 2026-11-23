"Aunque las multas impuestas a mis clientes fueron moderadas, evidentemente no es el resultado que esperaba", declaró a la AFP su abogado, Tyge Trier, quien también defendía a otros dos de los acusados.

Copenhague, Dinamarca/Un tribunal de Dinamarca condenó este lunes a seis activistas propalestinos, entre ellos a la sueca Greta Thunberg, a multas por la entrada ilegal a dependencias de la Universidad de Copenhague.

Los acusados "fueron condenados, por allanamiento ilegal, a multas diarias" de entre 1,200 y 7,250 coronas danesas (entre 175 y 1.000 dólares), indicó el tribunal en su fallo.

Thunberg fue condenada además a una multa de 1.800 coronas suecas (unos 260 dólares) por esa intrusión y por una acción contra el grupo de transporte naval Maersk.

"Aunque las multas impuestas a mis clientes fueron moderadas, evidentemente no es el resultado que esperaba", declaró a la AFP su abogado, Tyge Trier, quien también defendía a otros dos de los acusados.

"Estoy hablando con mis clientes sobre la posibilidad de presentar una apelación y, personalmente, creo que existen razones sólidas para impugnar la decisión", añadió.

Thunberg fue juzgada junto con otros activistas por haber ingresado en un edificio de la universidad en septiembre de 2024. Los acusados solicitaban ser absueltos.

Según su abogado, la incursión tenía como objetivo llamar la atención sobre las asociaciones de la Universidad de Copenhague con entidades académicas israelíes.

"Es un debate legítimo y a veces hacen falta acciones visibles para llamar la atención sobre cuestiones de interés público", afirmó.

Thunberg ya ha sido condenada en varias ocasiones en Suecia a multas por desobediencia civil, en el marco de acciones por el clima.