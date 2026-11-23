Sintoniza el partido Panamá vs Egipto el miércoles 25 de noviembre a las 9:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Panamá tendrá este miércoles un partido vital ante Egipto en el Mundial Sub-17 Catar 2026. Aunque está en una situación apretada, el conjunto canalero se mantiene con posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final y estas opciones las pondrá en juego durante la tercera y última jornada del Grupo A.

Contexto

La selección panameña se encuentra en el cuarto lugar del Grupo A. Sus derrotas ante Catar, por 0 goles a 2, y Grecia, por 1 a 2, le tienen en esa posición sin puntos y una diferencia de goles de -3.

A pesar de que se encuentra en la última posición de su agrupación, Panamá aún tiene posibilidades de clasificar al menos entre los ocho mejores terceros puestos de la fase preliminar. El triunfo de Egipto sobre los cataríes, por 2 goles a 0, dejó a estos dos conjuntos empatados con tres puntos tras finalizar la jornada del 22 de noviembre y eso les tiene al alcance de los canaleros.

Actualmente Grecia lidera el Grupo A con dos victorias sin derrotas, para seis puntos. Le siguen Egipto y Catar con tres unidades cada uno y diferencias de goles de +1 y 0, respectivamente. En tanto que Panamá es último con dos derrotas en igual cantidad de partidos.

Posibles escenarios

Si bien es cierto que el elenco panameño tiene las posibilidades de avanzar, este no depende enteramente de sí mismo para superar la ronda de grupos.

La jornada del 25 de noviembre llegará con diferentes opciones y Panamá tendrá que aprovechar una de ellas para entrar en los dieciseisavos de final. Su clasificación solo se puede dar de esta manera:

Panamá debe vencer a Egipto. Un empate o una derrota la deja automáticamente eliminada.

Si supera a Egipto, ambos quedarían empatados con tres puntos. Como Panamá llega con diferencia de -3 y Egipto con +1, un triunfo panameño por la mínima (1-0) dejaría al combinado canalero con -2 y al colectivo africano con 0. Por lo tanto no bastaría para ascender al tercer puesto a menos que Catar pierda ante Grecia, en la última jornada del Grupo A, por un margen abultado que hunda la diferencia de goles de los anfitriones por debajo de la de Panamá.

Escenario directo: Si Panamá derrota a Egipto por 3 o más goles de diferencia (por ejemplo, 3-0), superará automáticamente a los egipcios en diferencia de goles (Panamá quedaría en 0 y Egipto en -2), asegurando como mínimo el tercer lugar del grupo sin importar lo que ocurra entre Grecia y Catar .

Si derrota a por (por ejemplo, 3-0), superará automáticamente a los egipcios en diferencia de goles (Panamá quedaría en 0 y Egipto en -2), asegurando como mínimo el tercer lugar del grupo sin importar lo que ocurra entre y . Escenario combinado: Si Panamá gana por 1 o 2 goles, necesitaría que Grecia derrote a Catar por un marcador amplio para dejar a Catar en el cuarto lugar por peor diferencia de goles.

Quedaría a la espera: Con tres puntos y una diferencia de goles cercana a 0 o -1, Panamá tendría que ubicarse entre los ocho mejores terceros de los 12 grupos, superando al menos a cuatro terceros lugares de otros sectores en puntos, diferencia de goles o goles anotados.

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