Panamá/La selección de Panamá Sub-17 cae 1-0 ante Grecia al finalizar la primera parte del encuentro correspondiente a la primera fase del Mundial Sub-17 de Catar 2026, disputado en la cancha 9 de Aspire Zone, como parte de la acción del Grupo A.

El conjunto griego consiguió abrir el marcador al minuto 39, por intermedio de Georgios Siozios, quien puso en ventaja a su equipo antes del descanso.

Durante los primeros 45 minutos, Grecia mostró mayor iniciativa ofensiva y registró nueve remates, aunque solamente uno tuvo dirección a portería. Panamá, por su parte, contabilizó dos disparos, sin conseguir inquietar directamente al guardameta rival.

En el apartado disciplinario, el equipo panameño recibió dos tarjetas amarillas, mientras que Grecia no fue amonestada. Además, los dirigidos por Panamá acumularon seis faltas recibidas, frente a tres de su rival.

En cuanto a las acciones a balón parado, Panamá consiguió tres tiros de esquina, por uno de Grecia. Ambos equipos registraron siete lanzamientos de falta.

Con este resultado parcial, Panamá deberá buscar mayor profundidad ofensiva en la segunda mitad para intentar revertir el marcador y evitar comenzar el torneo con una derrota.