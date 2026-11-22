Panamá/Panamá presentará dos cambios para su segundo partido en el Mundial Sub-17 Catar 2026 ante Grecia, correspondiente al Grupo A del certamen.

El portero Adamir Aparicio y el jugador Alfredo Maduro tomarán los puestos ocupados por Isaías Abuabara y Alexander Tull, respectivamente, en el encuentro del jueves pasado ante Catar.

A continuación, la alineación de Panamá.

Esta es la alineación de Grecia.