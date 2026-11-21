El equipo xeneize tenía casi dos décadas sin coronarse en un torneo internacional de clubes.

Colombia/Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla y se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, su primer título internacional en 18 años.

En un marco favorable con miles de hinchas argentinos en la ciudad colombiana, el Xeneize consiguió su tercera estrella en el torneo gracias a goles de Santiago Ascacíbar en el minuto 16 y del uruguayo Miguel Merentiel en el 48'.

Con el campeón mundial Leandro Paredes como capitán y el ídolo Juan Román Riquelme como presidente, Boca volvió a poner los colores azul y oro en lo alto del continente.

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Su conquista en el Caribe lo convirtió en el equipo más veces campeón de la Sudamericana, un certamen en el que se consagró en 2004 y 2005.

La fiesta se desató en el estadio Metropolitano, adonde llegaron fanáticos argentinos y locales en una suerte de peregrinación para alentar a un club que despierta una devoción religiosa.

Los jugadores sortearon las exigencias de un partido marcado por la intensa humedad delante de una marea de hinchas en la que sobresalió el extenista argentino Juan Martín del Potro.

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La casa de la selección Colombia reabrió sus puertas tras una remodelación para este duelo, en el que Mineiro cayó por tercera vez consecutiva en una final internacional.

Con el triunfo, el Xeneize disputará la Recopa Sudamericana 2027 ante el campeón de la Copa Libertadores 2026, que Palmeiras y Estudiantes disputarán el próximo sábado en Montevideo.

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Alineaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero - Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco - Santiago Ascacíbar (Rodrigo Battaglia, 77), Leandro Paredes (Tomás Belmonte, 57) , Milton Delgado - Tomás Aranda (Alan Velasco, 64), Sebastián Villa (Leonel Flores, 77) y Miguel Merentiel (Enner Valencia, 64). DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Everson - Natanael (Ángelo Preciado, 46), Ruan, Vitão, Renan Lodi (Gustavo Scarpa, 78)- Kevin Castaño (Mateo Casierra, 83), Mamady Cissé (Igor Silveira, 46), Fred - Bernard, Kauã Pascini (Thiago Borbas, 46) y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.