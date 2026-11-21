El organismo rector del boxeo olímpico, encabezado por el legendario expúgil Gennadiy Golovkin, reunió a sus dirigentes en el territorio panameño.

Panamá/Con el mensaje de bienvenida del presidente de la World Boxing, Gennadiy Golovkin, se desarrolló en ciudad de Panamá el Congreso Anual 2026 donde se definió la hoja de ruta para el año 2027 y las prioridades rumbo a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

Más de 95 federaciones de boxeo olímpico se dieron cita tanto de manera presencial como virtual para consolidar la Misión y Visión Estratégica 2027 y elegir nuevos miembros para cargos claves de liderazgo y comités.

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Mariami Dundua (GEO) con 51.55% de votos y Shohid Tilaboed (UZB) con 63.92% de votos, fueron elegidos como vicepresidentes de World Boxing .

con 51.55% de votos y (UZB) con 63.92% de votos, fueron elegidos como . Bo Han (CHN) con 61.46% de votos y Marcos Britto (BRA) con 60.42% de votos, fueron elegidos como nuevos miembros del Comité Ejecutivo de World Boxing.

con 61.46% de votos y (BRA) con 60.42% de votos, fueron elegidos como nuevos miembros del Richard Brooke (GBR) con 93.41% de votos fue elegido para el Comité de Finanzas y Auditoría .

con 93.41% de votos fue elegido para el . Rauan Igenev (KAZ) con 66.32% de votos fue elegido para presidir el Comité de Deportes y Competición .

con 66.32% de votos fue elegido para presidir el . La Dra. Ingrid Carter con 73.74% de votos fue elegida para presidir el Comité de Medicina y Antidopaje.

La transformación organizacional de World Boxing con crecimiento de recurso humano permanente y consultores externos además de la inversión en sistemas digitales son parte del crecimiento gradual y constante de la organización.

World Boxing seguirá trabajando con prioridad para lograr el reconocimiento total del Comité Olímpico Internacional. Otra de las prioridades para el 2027 de World Boxing es desarrollar eventos de clase mundial y clasificatorios a los Juegos Olímpicos de alto nivel competitivo.

En las declaraciones a los medios de comunicación, el ex campeón del mundo y medallista olímpico Gennadiy Golovkin en condición de presidente de World Boxing manifestó que volverá a Panamá a realizar otro evento Mundial y recordó que Panamá tiene un sitial especial en su vida, ya que en agosto del 2010 ganó su primer título mundial en la Arena Roberto Durán al vencer por nocaut al colombiano Milton Núñez y conquistar el cinturón interino del peso mediano de la AMB.

Información de World Boxing

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