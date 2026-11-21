El IMA recuerda a las personas que acudan a estas actividades llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable para transportar sus compras.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará nuevas agroferias este lunes 23 y martes 24 de noviembre en sectores de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, donde los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las actividades se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en tres puntos, distribuidos de la siguiente manera:

Lunes 23 de noviembre

Panamá Oeste: Parque Llanito Verde, en el corregimiento de Hurtado, distrito de La Chorrera.

Martes 24 de noviembre

Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Mreeni, distrito de Muna.

Comunidad de Mreeni, distrito de Muna. Panamá Oeste: Cancha El Hatillo, corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.

Las agroferias son puntos de venta móviles organizados por el IMA para acercar alimentos a los consumidores a precios más bajos. En estas jornadas habitualmente se ofrecen productos como arroz, aceite, azúcar, sal, granos, pastas, frutas, verduras y otros alimentos de primera necesidad.

La iniciativa también permite la participación de pequeños productores, quienes tienen la oportunidad de comercializar directamente sus cosechas.

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¿Qué deben llevar los asistentes?

El IMA recuerda a las personas que acudan a estas actividades llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable para transportar sus compras.

Naviferias

Mientras continúan las agroferias, el IMA también se prepara para el inicio de las Naviferias, cuyo recorrido comenzará el martes 1 de diciembre en las provincias de Chiriquí y Herrera. La entidad prevé extender estas jornadas a 163 localidades del país, incluidas comunidades insulares, durante un recorrido nacional de 23 días.

Para este año, la bolsa navideña tendrá un costo de $15.00 e incluirá más de 15 productos, entre ellos un jamón picnic, 10 libras de arroz, aceite, guandú, azúcar, sal, maíz pilado, pasitas, aceitunas, vegetales mixtos, piña en rodajas, mostaza, mayonesa y una rosca de pan. El IMA anunció que pondrá a disposición de los consumidores 500 mil piezas de jamón picnic de producción nacional.

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