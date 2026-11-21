El recorrido también incluyó una visita para conocer el proceso de cultivo y producción del café en Chiriquí, actividad que ha llevado a Panamá a escenarios internacionales.

Chiriquí/El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, realizó su primera gira de trabajo en la provincia de Chiriquí, donde se reunió con los alcaldes de David, Joaquín De León, y de Boquete, Eduardo Rodríguez, para abordar posibles proyectos de cooperación en agricultura, gestión del agua, salud y preservación de los recursos naturales.

En el encuentro con el alcalde de David, Cohen exploró alternativas para incorporar tecnología israelí a la gestión del recurso hídrico y la actividad agrícola. También se evaluó la posibilidad de realizar futuras giras médicas en beneficio de la población.

Con el alcalde de Boquete, el diplomático abordó estas mismas áreas de cooperación y el intercambio de experiencias y asesoría técnica israelí para la preservación de los recursos naturales. En ambas reuniones se analizaron los principales retos y prioridades de cada distrito, además de las relaciones bilaterales entre Israel y Panamá.

Durante los encuentros municipales, Cohen presentó la oferta académica y de formación profesional de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel (MASHAV). También planteó conectar a los gobiernos locales de Chiriquí con la Federación de Autoridades Locales de Israel para intercambiar experiencias sobre gestión municipal.

La agenda del embajador incluyó una reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio, Chiriquí (Camchi), presidida por Mavis Auri Polo. En la reunión se abordaron posibles acciones para dinamizar el intercambio comercial y ampliar las oportunidades de innovación, inversión y cooperación empresarial.

También conversaron sobre la posibilidad de organizar futuras delegaciones comerciales y fortalecer los vínculos entre los gremios locales, la Cámara de Comercio Israel–América Latina y la Cámara de Comercio Panamá–Israel.

Como parte de su visita, Cohen, acompañado de su esposa Shira y del rabino Yacov Poliwoda, entregó una donación de alimentos al comedor de la Escuela Primaria El Faro, donde reciben atención 45 niños de la comarca Ngäbe Buglé.

El recorrido también incluyó una visita para conocer el proceso de cultivo y producción del café en Chiriquí, actividad que ha llevado a Panamá a escenarios internacionales.

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