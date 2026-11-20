El conjunto merengue cuenta por victorias sus últimos cuatro encuentros ligueros sin el brasileño, incluido el Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou .

Madrid, España/El Real Madrid reanuda el sábado contra el Celta su persecución al Barcelona, líder de la Liga, con el reto para Vinícius de recuperar su puesto tras resurgir con Brasil y entonar el mea culpa por no haberse preparado lo suficiente en pretemporada.

El conjunto merengue puede empatar provisionalmente con los azulgranas en la punta de la clasificación si consigue ganar a los gallegos en el Bernabéu.

Vinícius, de 26 años, podrá volver a jugar en ese encuentro, tras cumplir su sanción de cuatro partidos en el campeonato doméstico por tirar del pelo a un rival, aunque el Real Madrid no pareció notar su ausencia.

El conjunto merengue cuenta por victorias sus últimos cuatro encuentros ligueros sin el brasileño, incluido el Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou.

Vinícius conservó la titularidad en ese periodo en los dos triunfos en Liga de Campeones contra Leipzig y AEK de Atenas, aunque en ambos estuvo lejos de brillar.

El entrenador portugués José Mourinho busca desde el inicio de la temporada por recuperar al mejor Vinícius que desbordaba y marcaba diferencias en los encuentros.

Un gol en doce partidos -

El hombre que ayudó en gran medida al Real Madrid a ganar la Liga de Campeones en 2022 y 2024 apenas lleva esta temporada un gol en doce partidos oficiales, que marcó en agosto contra la Real Sociedad en LaLiga.

“La temporada pasada, hasta diciembre, sólo había marcado cinco goles. Al final, terminé con más de 20 goles, como en todas las demás temporadas”, recordó Vinícius el lunes en una rueda de prensa con su selección.

En cada una de las anteriores cinco temporadas, Vinícius ha logrado marcar al menos 22 tantos.

El ariete brasileño volverá del parón internacional tras impulsar a Brasil en los partidos amistosos contra Japón y Singapur, en los que Vini marcó cinco tantos, tres de ellos contra los singapurenses.

Aliviado por estos goles, Vinícius tendrá que volver a centrarse ahora en dar lo mejor de sí en el Real Madrid, donde en su ausencia, el joven Yan Diomande no ha dejado de crecer.

El marfileño, llegado al Real Madrid por unos 125 millones de euros (137 millones de dólares), ha marcado cuatro goles en sus últimas ocho apariciones de blanco mostrando su candidatura a la posición de extremo izquierdo titular.

Abrumado -

Vinícius confía en recuperar su mejor imagen, tras un gris inicio de temporada que atribuyó el lunes principalmente a la temprana eliminación de su país en el pasado Mundial.

“El impacto del Mundial es muy grande para todos los brasileños. Quedarnos fuera tan pronto fue algo que no esperábamos”, explicó sobre la eliminación en octavos ante Noruega.

“Así que me tomé unas vacaciones para disfrutarlas de verdad, descansar, distraerme y pasar más tiempo con mi familia. Al final, entrené menos de lo que lo había hecho en los últimos años”, agregó el delantero del Real Madrid.

Vinícius también aseguró que le “dio muchas vueltas la cabeza” por las ofertas que recibió de distintos clubes, aunque finalmente renovó con el Real Madrid hasta 2030, y puso de relieve la dificultad de mantenerse siempre al máximo nivel recordando a Cristiano Ronaldo y Messi.

“Mantener un nivel tan alto durante tanto tiempo siempre es muy difícil. Creo que solo ellos lo han logrado durante tantos años, alcanzando las mismas cifras”, recordó.

Tras recuperar la puntería con el escudo de su país, el brasileño confía en seguir creciendo en lo que resta de temporada.

“Creo que me estoy preparando y mejorando, porque en los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí”, destacó el brasileño.

Mourinho fue preguntado este viernes en rueda de prensa por el mea culpa de Vini.

“Ahora es invierno y es este periodo el que nos interesa. Ya ha pasado el verano y por lo tanto tengo poco que decir a las declaraciones de Vini. Entramos en una etapa difícil con tres competiciones”, dijo.

“No deja de ser un chico a esa edad que ha hecho su autoanálisis, a lo mejor podría no haberlo dicho, pero no me gusta nunca criticar la apertura”, añadió.

El técnico portugués tendrá ahora que decidir si Vinícius empieza su camino de redención en LaLiga frente al Celta.