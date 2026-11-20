El arte en Portobelo, Colón, comienza a abrirse paso bajo el mar. Una escultura de la reina Congo, de 2.60 metros de altura y 3.8 toneladas, ya descansa en el fondo de la bahía de Portobelo como la primera pieza de un proyecto que busca convertir el Caribe panameño en un museo subacuático y, al mismo tiempo, contribuir a la conservación de la vida marina.

La iniciativa, impulsada por Mundo Verde junto a la artista panameña Gabriela Batista, proyecta la creación de cinco salas submarinas con cuatro esculturas cada una, para un total de 20 obras, que contarán distintas etapas de la historia de Portobelo, desde sus primeros pobladores hasta su cultura y tradiciones.

La primera pieza instalada es la Reina Congo, una figura que representa parte de la identidad cultural de la región y que servirá como punto de partida para desarrollar este museo vivo, donde el arte busca integrarse al ecosistema marino.

Información de Joselin Mosquera