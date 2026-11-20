De acuerdo con reportes internacionales, la Conmebol habría notificado que EE. UU. albergará el torneo por tercera vez, compartiendo calendario veraniego con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Panamá/De acuerdo con reportes de medios internacionales como el diario brasileño O Globo, la Copa América 2028 se llevará a cabo en Estados Unidos.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habría notificado a las federaciones sudamericanas sobre la elección de la sede norteamericana. El certamen contará nuevamente con la participación conjunta de selecciones pertenecientes a la Conmebol y a la Concacaf, confirmando la presencia de países de la región como México.

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Coincidencia de calendario con Los Ángeles 2028

A pesar de que no se han oficializado las fechas exactas para el inicio del torneo, la competencia está programada para celebrarse durante el verano de 2028. Debido a esta programación, el torneo continental chocaría en calendario con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, desarrollándose ambos eventos deportivos de forma simultánea en suelo estadounidense.

Tercera edición en territorio estadounidense

Esta edificación marcará la tercera ocasión en la que Estados Unidos reciba la Copa América y la segunda de manera consecutiva:

Copa América Centenario 2016: La Selección de Chile conquistó el título tras vencer en penales a Argentina en la final celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La conquistó el título tras vencer en penales a en la final celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Copa América 2024: La Selección de Argentina se proclamó campeona tras derrotar 1-0 a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, alcanzando su decimosexta corona continental.

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