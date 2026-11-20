Además de encender las velas, esta tradición invita a compartir momentos de reflexión en familia y establecer propósitos personales para cada semana.

Ciudad de Panamá/El próximo domingo 29 de noviembre, familias católicas se preparan para colocar en sus hogares la tradicional corona de Adviento, un símbolo de preparación espiritual que marca el inicio de las cuatro semanas previas a la Navidad.

Aunque esta costumbre está arraigada principalmente en la Iglesia Católica, también es practicada por otras denominaciones cristianas e incluso por personas que la incorporan como parte de la decoración navideña y una forma de contar los días para esta celebración.

El párroco José Brutúa, de la parroquia San Juan Apóstol, explicó que el Adviento representa un periodo de preparación y reflexión sobre la llegada de Jesucristo.

“El Adviento es esa pedagogía que nos va a entender a nosotros y recordarnos que Jesús vino una primera vez y que viene una segunda vez para salvarnos y para liberarnos”, indicó.

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La corona está compuesta por cuatro velas, cada una con un significado particular dentro de la tradición cristiana. Muchas familias acostumbran encender la primera durante el domingo de inicio del Adviento o llevar la corona a la iglesia para recibir la bendición antes de colocarla en sus hogares.

Además de encender las velas, esta tradición invita a compartir momentos de reflexión en familia y establecer propósitos personales para cada semana.

“Hay una reflexión, hay un compartir de la familia, de todos los que están ahí. Cada uno comienza también a proponer en qué quiere cambiar en su vida durante la primera semana. La siguiente semana ya hay un esquema preparado para cada semana, que invita más que nada a ser un propósito”, explicó el sacerdote.

¿Qué significa cada vela de la corona de Adviento?

La corona tradicional cuenta con cuatro velas de distintos colores que representan diferentes aspectos de este tiempo de preparación:

Morado: simboliza la vigilia, la reflexión y la preparación espiritual.

simboliza la vigilia, la reflexión y la preparación espiritual. Rojo: representa la alegría por la cercanía del nacimiento de Jesús.

representa la alegría por la cercanía del nacimiento de Jesús. Rosado: se enciende durante el tercer domingo de Adviento y expresa la alegría ante la proximidad de la Navidad.

se enciende durante el tercer domingo de Adviento y expresa la alegría ante la proximidad de la Navidad. Blanco: representa la presencia de Dios y su divinidad.

Entre las personas que mantienen viva esta tradición se encuentra Sharon López, quien desde hace varios años acostumbra preparar su corona de Adviento y confeccionarla por cuenta propia, convirtiendo esta práctica en parte de sus preparativos para la Navidad.

Con información de Hellen Concepción