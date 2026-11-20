Las ferias comenzarán el próximo 1 de diciembre en Chiriquí y Herrera. La canasta navideña tendrá un peso aproximado de 35 libras y costará $15. Además, se prevé una entrega especial para hogares afectados por el sismo de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el próximo 1 de diciembre en las provincias de Chiriquí y Herrera, con la venta de una canasta navideña que costará $15 y tendrá un peso aproximado de 35 libras.

El director del IMA, Nilo Murillo, dio a conocer los productos que estarán incluidos en esta canasta durante una conferencia de prensa. Entre ellos mencionó jamón picnic, rosca de pan, aceitunas, mayonesa, mostaza, especias, pasitas, maíz para tamales, aceite, sal, azúcar, vegetales mixtos, guandú, piña en rodajas y 10 libras de arroz. Según explicó, el precio se mantendrá en $15, tal como fue establecido por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

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Las primeras jornadas se realizarán en Chiriquí y Herrera. Murillo indicó que posteriormente se anunciarán los puntos específicos y el calendario de las ferias, con el propósito de comenzar en comunidades alejadas de la capital y avanzar hacia otras zonas del país. El director también informó que se contempla una atención especial para los hogares afectados por el sismo registrado en octubre.

De acuerdo con sus declaraciones, las familias identificadas en los registros del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) serán atendidas directamente en sus viviendas. Además, se utilizarán listados con nombres y números de cédula para procurar transparencia en el proceso de entrega. El funcionario señaló que esta medida fue dispuesta por el presidente de la República y que busca atender a los hogares que sufrieron afectaciones por el movimiento sísmico.

Con información de Hellen Concepción