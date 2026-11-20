El artista panameño Rubén Blades , ganador de premios Grammy, se incorpora como socio de Oro de Caña, la marca fundada por el chef Mario Castrellón. Con Nueva York como primer mercado previsto fuera de Panamá, la marca inicia una nueva etapa de expansión internacional que reúne identidad, gastronomía y talento panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá ha compartido su identidad con el mundo a través de la música de Rubén Blades y la cocina de Mario Castrellón. Ahora, ambos unen sus trayectorias alrededor de otro producto de origen panameño: el seco. A un año de su lanzamiento en Panamá, Oro de Caña anuncia la incorporación de Blades como socio y se prepara para llevar este destilado a mercados internacionales.

Fundada por Castrellón junto a un equipo de socios especializados en hospitalidad, destilación y desarrollo de marcas (Grupo Maito, Grupo Alcoholes y Miky Fábrega), Oro de Caña nació con la visión de elevar la experiencia del seco como el primer destilado premium que proyecta la identidad panameña dentro y fuera de sus fronteras. La participación de Blades suma a ese propósito la autenticidad, el prestigio y la conexión internacional de uno de los grandes referentes de la cultura latinoamericana.

La alianza reúne dos formas de contar Panamá: la música y la gastronomía. Con Oro de Caña, ese encuentro toma forma en una bebida que busca abrir espacio para el seco panameño en la conversación internacional sobre destilados y coctelería.

La expansión internacional de Oro de Caña será escalonada: comenzará en Nueva York, como vitrina global, y continuará hacia Florida, el Caribe y Latinoamérica. La incorporación de Blades será un impulso para dar a conocer la bebida en mercados donde su obra ha conectado con generaciones de seguidores.

UN DESTILADO PANAMEÑO CON HISTORIA PROPIA

El seco es un destilado de caña de azúcar originario de Panamá y protegido por denominación de origen, como el tequila y el mezcal. Oro de Caña se destila en cinco columnas y pasa por cuatro

etapas de filtración, un proceso que le da un perfil puro, suave y versátil para la coctelería de autor; además, es libre de azúcares y de gluten.

Su producción está vinculada directamente con microproductores de Natá y Calobre, lo que asegura un origen controlado y contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades agrícolas.

Su versatilidad invita a disfrutarlo en distintas preparaciones. Entre ellas destaca el Seco Coco, su combinación con agua de coco, que la marca impulsa como bebida insignia y cóctel oficial que representa la frescura y la hospitalidad contemporánea de Panamá.

El nombre y la identidad visual de Oro de Caña se inspiran en los hallazgos arqueológicos de El Caño, en Panamá, en tierras cercanas a los cañaverales. Su simbolismo vincula el producto con la historia del territorio y sus raíces culturales, y aporta una narrativa propia a la marca. Ese compromiso se extiende más allá de la inspiración: Oro de Caña apoyará de forma activa y permanente a la Fundación El Caño en la preservación del patrimonio arqueológico panameño.

Como parte de su visión de crecimiento, la marca lanzará en la primera mitad de 2027 «Secoco», su presentación enlatada lista para tomar (Ready-to-Drink), con la que amplía su portafolio y su alcance comercial.

Para Mario, quien ha contribuido a proyectar internacionalmente los ingredientes y sabores de Panamá, Oro de Caña amplía esa visión hacia los destilados. Blades suma una trayectoria que ha llevado historias e identidad latinoamericana a públicos de todo el mundo.

Juntos reúnen origen, historia y talento con una ambición compartida: llevar el seco panameño al mundo y dar a conocer Panamá a través de sus sabores.

«Por nuestro origen y por el orgullo de lo que somos, Panamá es de oro», afirmó Castrellón.