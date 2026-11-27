La empresa realiza una fuerte inversión para unificar sus operaciones en un complejo más grande y moderno, diseñado para elevar la experiencia de sus clientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el firme objetivo de ofrecer una experiencia superior, más cómoda y eficiente, Grupo Q Panamá anuncia una importante inversión destinada a expandir y unificar sus operaciones comerciales a lo largo de la avenida Ricardo J. Alfaro. Esta estrategia representa la evolución hacia un modelo de servicio integrado, con instalaciones de primer nivel que responden al acelerado crecimiento de sus marcas en el mercado local.

Como primer gran paso de esta expansión, el pasado mes de abril inició operaciones el nuevo taller de servicio postventa de Grupo Q. Este centro, que se consolida como el más grande de la empresa en todo el país, integra un amplio taller con más bahías de atención a los autos, venta de repuestos y un nuevo centro de alistamiento (CDA). Con esto, se logra una sinergia operativa total para atender con los más altos estándares a los usuarios de Chevrolet, Cadillac, Chery y GWM. (Agregar bodega de respuestos de más de 2500 m2)

La gran innovación de este proyecto fue la apertura de un Mega-Showroom de ventas que reúne bajo un mismo techo a las marcas Chevrolet, Chery y GWM, garantizando una experiencia de atención personalizada para cada una de las marcas.

"El mercado automotriz evoluciona y en Grupo Q nos adelantamos para ofrecer una experiencia verdaderamente integrada. Al consolidar nuestras operaciones en un solo polo estratégico, no solo elevamos la eficiencia interna de nuestro negocio, sino que reafirmamos un compromiso a largo plazo con el mercado panameño. Queremos que cada cliente de Chevrolet, Cadillac, Chery y GWM sienta el respaldo absoluto de una infraestructura de primer nivel, diseñada exclusivamente para ofrecerles la máxima comodidad, innovación y un servicio postventa sin precedentes en el país”, expresó Fernando Aguilar – Gerente Comercial país .

Con este movimiento, Grupo Q no solo optimiza su presencia en la ciudad de Panamá, sino que reafirma su sólido compromiso a largo plazo con el país, invirtiendo en infraestructura que se traduce en mayor respaldo, innovación y confort para todos sus clientes.