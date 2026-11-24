Entre agosto y octubre de 2026, la vertical inmobiliaria del portal alcanzó 800 mil sesiones y 300 mil usuarios únicos por mes, con crecimiento del 28% en anuncios publicados.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá se están cerrando menos compras de vivienda que el año pasado, pero las búsquedas de propiedades en Encuentra24 van en aumento. Mientras las ventas residenciales cayeron 13% en el primer semestre de 2026, según la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), la vertical de bienes raíces del portal registró entre agosto y octubre un mayor volumen de visitas: 800 mil sesiones y 300 mil usuarios únicos por mes.

Las cifras de bienes raíces cuentan una misma historia: un comprador más exigente, que se toma más tiempo, compara más opciones y prioriza precio, ubicación y potencial de valorización antes de decidir. Para quien vende, eso significa que estar visible durante toda esa búsqueda pesa más que nunca. A eso se suma que la oferta también crece: los anuncios publicados aumentaron 28%, señal de que inmobiliarias, brokers y privados apuestan cada vez más por el portal.

Una plataforma nueva para una búsqueda más intencional

El récord llega después del lanzamiento de una nueva versión del portal, pensada para un usuario que compara más. Incorpora búsqueda con inteligencia artificial para encontrar más precisamente lo que se necesita, mayor seguridad al navegar y contactar, y una vitrina sin publicidad externa, donde la atención queda en los anuncios.

“Romper nuestro récord de visitas confirma que la constante apuesta por la tecnología es el camino correcto”, afirmó Christian Rodríguez, gerente general de Encuentra24. “Quien busca, encuentra más rápido gracias a la búsqueda con inteligencia artificial y a un entorno más seguro. Quien vende, recibe leads más calificados y una vitrina sin distracciones de publicidad externa”.

Para Rodríguez, la prioridad es que “todos los usuarios tengan una excelente experiencia cuando usan Encuentra24, que los que buscan consigan la propiedad acorde a lo que necesitan y que los brokers reciban contactos de calidad. Hoy, quien quiere comprar, alquilar o vender en Panamá, empieza en Encuentra24”.

Acerca de Encuentra24

Encuentra24 es el portal de compra y venta número uno de Panamá y uno de los marketplaces más importantes de la región. Cada día, miles de personas y empresas publican y buscan propiedades, vehículos, productos y oportunidades laborales en sus secciones de Bienes Raíces, Vehículos, Empleos y Marketplace. Más información en encuentra24.com/panama.