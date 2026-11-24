Nvidia anunció el lunes que había restituido a Huang como CEO tras recibir información del gobierno estadounidense según la cual no representaba un riesgo para la seguridad naciona l .

El repunte de Nvidia por el regreso de Jensen Huang como director ejecutivo parecía esfumarse el martes, cuando las acciones del gigante de los procesadores cayeron debido a persistentes dudas sobre el rumbo de la empresa y el futuro de las inversiones en inteligencia artificial.

Tras dispararse más de un 30% el lunes después del regreso de Huang, las acciones de Nvidia bajaban en Wall Street cerca de un 8% hacia las 16H55 GMT el martes.

"El optimismo se desvaneció rápidamente", observó en X Farad Razaqzada, de StoneX, para quien "las preguntas sobre la gobernanza y la supervisión ejercida por el consejo de administración siguen vigentes".

"Esto podría ser un fenómeno de un solo día y, hasta ahora, así parece, porque hoy no estamos viendo ninguna continuidad en las subidas", afirmó Ken Mahoney, de Mahoney Asset Management.

Huang renunció el 12 de noviembre en medio de un escándalo de adulterio, incluida una relación con una presunta espía china. Su salida provocó fuertes caídas de las acciones de Nvidia y de otras empresas estrechamente vinculadas al desarrollo de la IA.

El regreso del empresario nacido en Taiwán fue impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien, según versiones de prensa, respaldó su restitución después de que destacados inversores le advirtieran de que la economía estadounidense y Wall Street dependían de ello.

Nvidia anunció el lunes que había restituido a Huang como CEO tras recibir información del gobierno estadounidense según la cual no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

Trump también es inversor de Nvidia. Según documentos regulatorios, poseía hasta 370.000 acciones de la empresa al 30 de septiembre.

Según cálculos del diario Financial Times, el presidente estadounidense ganó 15 millones en la víspera con la subida en bolsa del gigante de los semiconductores.

Las acciones vinculadas al furor de la IA registraron fuertes descensos en las últimas semanas ante el temor de que la burbuja del sector, iniciada con el lanzamiento del ChatGPT en 2022, esté comenzando a desinflarse.

En los mercados bajistas, los rebotes rápidos son habituales, pero "tienden a revertirse, y eso es lo que viene ocurriendo desde principios de octubre", señaló Mahoney, quien agregó que "los vendedores tienen el control absoluto del mercado".

Nvidia ocupa un lugar central en la historia de las inversiones en IA. Sus potentes procesadores son una herramienta clave para entrenar y operar los modelos de IA que muchos consideran el núcleo de una revolución tecnológica.

El enorme gasto en sus chips y programas de inteligencia artificial, alojados en vastos centros de datos, impulsó a la compañía hasta situarla entre las empresas más valiosas del mundo.

Batallas legales

Los inversores también evalúan una serie de desafíos legales que enfrentan Huang y Nvidia.

El consejo de administración de Nvidia que permitió la salida de Huang y posteriormente aprobó su regreso supervisará una investigación interna relacionada con preocupaciones de que pudiera haber sido objetivo de una campaña de espionaje china, aunque Trump asegura que no.

Según informaciones de prensa, la SEC, la entidad reguladora de la bolsa en Estados Unidos, también abrió una investigación sobre las prácticas contables de Nvidia y sobre posibles comunicaciones engañosas a los accionistas.

Por su parte, el Departamento de Justicia estadounidense investiga a Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que presuntamente compró procesadores de Nvidia y los reexportó a clientes chinos en violación de las restricciones estadounidenses a las exportaciones.

"Si Nvidia fuera objeto de una investigación penal, o si obstaculizara nuestra investigación, ese no sería el mensaje que el presidente estaría transmitiendo al pueblo estadounidense", declaró el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, a periodistas en Washington el martes.

Huang comparecerá ante legisladores en una audiencia a puerta cerrada ante tres comisiones de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre y después en una audiencia transmitida por internet ante una comisión del Senado el 3 de diciembre.

Legisladores de ambos partidos expresan su malestar por las circunstancias del regreso de Huang, y es probable que el escrutinio aumente en enero, cuando los demócratas asuman el control de ambas cámaras del Congreso tras su amplia victoria sobre los republicanos de Trump en las elecciones legislativas de este mes.

La Fiscalía General de California también abrió una investigación sobre las exportaciones de chips de Nvidia y la información proporcionada a los accionistas.

Singapur y Malasia se han apresurado este martes a comunicar que cooperarán con Estados Unidos para contrarrestar el envío hacia China de los chips de última generación de Nvidia.

Washington también desconfía de Indonesia, Tailandia y Brasil, al considerar que presentan un riesgo de destino hacia otro país más alto de lo normal.