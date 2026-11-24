El afloramiento ocurre cada estación seca, cuando los fuertes vientos del norte desplazan las aguas superficiales lejos de la costa del Pacífico panameño. Este movimiento permite que aguas profundas, frías y cargadas de nutrientes asciendan para reemplazarlas, favoreciendo la producción de plancton y el desarrollo de la cadena alimentaria marina.

Las exportaciones de aceite de pescado de Panamá registraron una caída del 88 % en 2025, luego de que fallara el afloramiento estacional del golfo de Panamá, un fenómeno oceánico que permite el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes que sostienen la pesca de anchoveta del Pacífico.

El hallazgo fue documentado por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), junto con investigadores de instituciones internacionales y en colaboración con la empresa panameña Promarina S.A. El estudio fue publicado este martes 24 de noviembre en la revista científica PNAS.

La investigación determinó que la falla del afloramiento provocó una reducción de casi dos tercios en la producción de plancton en febrero de 2025, hasta alcanzar su nivel más bajo en 32 años de registros. Como consecuencia, los desembarques de anchoveta se redujeron al 11 % de su promedio histórico, el nivel más bajo desde 1966, cuando esta pesquería comenzó a explotarse plenamente.

La anchoveta del Pacífico (Cetengraulis mysticetus) es un pez pequeño y rico en grasa que se procesa para producir harina y aceite de pescado, utilizados tanto para el consumo local como para la exportación. Sin embargo, durante 2025 no solo se capturaron menos ejemplares, sino que los peces tenían aproximadamente la mitad de su contenido habitual de grasa, lo que redujo aún más la producción de aceite.

“En una sola temporada, los peces escaseaban, tenían menos grasa y las exportaciones de aceite de pescado de Panamá prácticamente habían desaparecido”, explicó Andrew Sellers, investigador posdoctoral del STRI y coautor principal del estudio.

Un fenómeno oceánico con impacto económico

El afloramiento ocurre cada estación seca, cuando los fuertes vientos del norte desplazan las aguas superficiales lejos de la costa del Pacífico panameño. Este movimiento permite que aguas profundas, frías y cargadas de nutrientes asciendan para reemplazarlas, favoreciendo la producción de plancton y el desarrollo de la cadena alimentaria marina.

La investigación también encontró que la falta de anchovetas jóvenes agravó la situación. Según Carolina Chong-Montenegro, investigadora posdoctoral del STRI y coautora principal, la generación que debía incorporarse a la población durante 2025 prácticamente no llegó.

El impacto trascendió el sector pesquero. La harina y el aceite de pescado han representado entre el 5 % y el 7 % de las exportaciones de bienes de Panamá en los años sin exportaciones de cobre.

La mayor parte del aceite de pescado panameño se comercializa en el norte de Europa, donde se refina para obtener omega-3 y se utiliza en la alimentación de salmones. Estos ácidos grasos también son conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular y cerebral.

Investigación permitió reconstruir el impacto

Para documentar lo ocurrido, los científicos combinaron registros gubernamentales de desembarques desde 1956, mediciones oceanográficas y datos proporcionados por Promarina S.A., que abrió sus hojas de cálculo, bitácoras y resultados de laboratorio correspondientes a la última década.

Aaron O'Dea, científico del STRI y autor sénior del estudio, destacó que esta colaboración permitió documentar cada etapa del impacto, desde los cambios en la disponibilidad de nutrientes hasta las pérdidas en los ingresos nacionales.

Los investigadores también advirtieron que todavía no están claros los efectos de la falla del afloramiento sobre las pesquerías artesanales y las comunidades que dependen de esta actividad. Por ello, un equipo liderado por la científica Anastasia Quintana realiza entrevistas en comunidades pesqueras para conocer cómo se afectaron sus medios de vida.

El Niño genera nuevas preocupaciones para 2027

Aunque el afloramiento regresó en 2026 y la empresa pesquera reportó una recuperación de los desembarques de anchoveta, los científicos mantienen su preocupación por las condiciones oceánicas previstas para 2027.

Actualmente, se desarrolla un fenómeno de El Niño de gran intensidad que está desplazando aguas cálidas hacia la costa pacífica de Centroamérica. Esto podría provocar que, aunque los vientos vuelvan a soplar con normalidad, asciendan aguas cálidas y pobres en nutrientes, en lugar de las aguas frías que necesita la cadena alimentaria marina.

Los investigadores advierten que este fenómeno demuestra cómo los cambios en las condiciones oceánicas de una región pueden repercutir en la economía nacional, los mercados internacionales y hasta en productos de consumo cotidiano.