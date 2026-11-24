Cada empresa en el país recibe cerca de 2,400 intentos de ataque semanales; especialistas advierten que los delincuentes cambiaron sus objetivos más allá del robo bancario directo.

Ciudad de Panamá/El panorama de la ciberseguridad en Panamá enfrenta una transformación acelerada. En el marco del Día de la Seguridad en Internet, expertos del sector advirtieron que los ciberatacantes han modificado su forma de operar en el país y la región, dirigiendo ahora el grueso de sus ofensivas hacia las instituciones públicas.

Según datos divulgados durante la jornada, los intentos de ciberataques tanto a entidades estatales como a empresas privadas en el territorio panameño registraron un incremento del 124%.

Aunque tradicionalmente la principal motivación de los delincuentes digitales era obtener dinero mediante la vulneración de cuentas bancarias, empresas o información personal, en los últimos meses las amenazas contra organismos del Estado son las que mayormente han predominado.

Un blanco atractivo en la región

Por su nivel de desarrollo tecnológico y la estructura de sus servicios financieros, Panamá, junto con Costa Rica, figura entre los dos países de la región donde más se concentra el interés de los atacantes en la red.

El volumen de estas amenazas automatizadas ya alcanza cifras críticas para el sector productivo local. Así lo explicó Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, quien detalló la magnitud del problema que enfrentan las organizaciones en el país:

"Panamá hoy en día tiene casi 2,400 ataques semanales por empresa, que es parte de los ataques automáticos que se están dando. Eso es un aumento de casi 145% de lo que veíamos hace tres años, es un aumento significativo".

Evitar que el intento se vuelva daño real

Para los especialistas, el reto principal de las instituciones y compañías panameñas radica en fortalecer sus defensas para frenar esta oleada antes de que comprometa sus operaciones o datos sensibles.

Faskha reconoció que la tendencia seguirá al alza, pero subrayó cuál debe ser la prioridad de las organizaciones frente a este escenario: "Lastimosamente, esperamos que siga en crecimiento, pero la idea es que estos ataques o intentos de ataques que se están dando no se conviertan en incidentes, que es un ataque exitoso que pudo hacer algún daño".

Con información de Jorge Quirós.