Ciudad de Panamá, Panamá/Con 18 votos a favor y 6 en contra, el Concejo Municipal de Panamá eligió este martes a la representante del corregimiento de Las Garzas, Lorena Cedeño Navarro, como la nueva presidenta para el primer semestre que comprende del 1 de enero al 31 de junio de 2027.

Los concejales también eligieron a Mario Kennedy, representante del corregimiento de San Felipe, como vicepresidente para ese mismo periodo.

Cabe señalar que Cedeño es abogada e hija del diputado Alaín Cedeño y actúa como principal en la junta comunal que ganó su hermano Alain Cedeño, este último suplente de su padre en la Asamblea Nacional.

Cedeño, vestida de morado, estuvo acompañada de familiares. La junta comunal de Las Grazas es parte de los gobiernos locales ganados por el partido Realizando Metas.