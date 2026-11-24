El Gobierno esperará a que concluya la consulta ciudadana antes de iniciar una negociación formal con Minera Panamá. El ministro Julio Moltó reiteró que el Ejecutivo busca tener “algo listo en el primer trimestre del año que viene”.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó este martes 24 de noviembre que la consulta ciudadana sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso tiene un plazo flexible.

Tras reunirse con gremios empresariales, Chapman señaló que “típicamente estos procesos pueden durar cuarenta y cinco, sesenta, noventa días”, y que el ritmo dependerá de la participación de la población.

Mientras más rápido recibimos esas recomendaciones, esa retroalimentación, esa participación ciudadana, el proceso puede avanzar más rápidamente”, dijo Chapman al término del encuentro en el Ministerio de Comercio e Industrias.

Chapman y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicaron que el Gobierno esperará a que concluyan las consultas públicas antes de iniciar una negociación formal con Minera Panamá y definir qué figura jurídica utilizaría en caso de alcanzar un acuerdo.

Moltó mantiene la meta del primer trimestre de 2027

“Siempre hemos hablado de que nosotros queremos tener algo listo en el primer trimestre del año que viene”, manifestó Moltó. El ministro explicó que, antes de hacer un anuncio, el Gobierno quiere escuchar a la población e incorporar sus aportes a las conversaciones.

Para la consulta pública, el Ejecutivo prevé apoyarse en especialistas en el Acuerdo de Escazú. Moltó indicó que quieren trabajar “de la mano de expertos que saben aplicar el proceso de Escazú como debe ser”.

La reunión de este martes abrió la ronda de encuentros con los gremios empresariales. Participaron representantes de los sectores comercial, minero, exportador e industrial. Los ministros señalaron que también se reunirán con agrupaciones que apoyan la mina y con aquellas que se oponen al proyecto.

Ambos informaron, además, que en su encuentro con Minera Panamá solicitaron que se reanuden las visitas públicas a la mina de Donoso para que puedan acudir gremios y agrupaciones de distintos sectores.

Con información de María De Gracia.