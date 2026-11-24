La directora del parque, Yakeline Lineth González, informó que los tres guardaparques contagiados recibieron tratamiento y se reincorporaron a sus labores. La reapertura dependerá de la evaluación conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Parque Nacional Camino de Cruces permanece cerrado temporalmente para los visitantes como medida preventiva ante la situación epidemiológica por malaria registrada en el corregimiento de Ancón, donde se han reportado varios casos relacionados con el brote detectado en los alrededores de Merca Panamá.

Yakeline Lineth González, directora del parque, informó que tres guardaparques resultaron contagiados con la enfermedad. Sin embargo, explicó que recibieron atención médica y tratamiento oportuno, por lo que ya superaron el contagio y se reincorporaron a sus labores bajo medidas de bioseguridad.

González indicó que la fecha de reapertura todavía no está definida. La decisión será evaluada en conjunto con las autoridades sanitarias, conforme disminuyan los casos de malaria en el corregimiento. La directora aclaró que la suspensión aplica únicamente para los visitantes, mientras que el personal continúa trabajando dentro del área protegida. Actualmente, el parque cuenta con 14 guardaparques y un total de 15 personas en su equipo.

Como parte de las medidas preventivas, el personal modificó los horarios de patrullaje para evitar las primeras horas de la mañana y la noche, periodos en los que aumenta la actividad de los mosquitos. También utiliza ropa de manga larga, repelente y mosquiteros durante las jornadas de trabajo y los periodos de descanso en la sede o en campo. Además, se mantienen labores de limpieza para evitar posibles criaderos de mosquitos en las instalaciones del parque.

González explicó que algunos grupos universitarios y estudiantes ya tenían reservadas fechas para realizar actividades de campo en el parque. No obstante, las visitas fueron reprogramadas de común acuerdo, mientras se mantiene la suspensión de ingreso al público. La directora señaló que la cifra de visitantes suele disminuir después de las fiestas patrias y durante noviembre, mientras que aumenta nuevamente en enero y febrero, durante la temporada seca.

La administración del parque ha comunicado y ha pedido a los visitantes respetar la decisión preventiva. Durante el cierre, el personal aprovechará para realizar trabajos de limpieza y adecuación de los senderos, además de otras labores de mantenimiento del área protegida. El Parque Nacional Camino de Cruces es visitado por personas interesadas en actividades como el senderismo y la observación de aves.