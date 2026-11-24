El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseguró que el primer encuentro con la empresa fue solo informativo y que no definirán ninguna figura jurídica sin escuchar primero a la población.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional no iniciará negociaciones formales ni pondrá sobre la mesa una figura jurídica para la mina de cobre en Donoso hasta realizar un proceso amplio de consultas públicas, confirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Tras el primer acercamiento con representantes de Minera Panamá, el titular de Comercio explicó que la hoja de ruta del Ejecutivo se apoya en la participación pública bajo el Acuerdo de Escazú, el respeto estricto a la Constitución de Panamá y la protección de los empleos y la economía de Panamá en las comunidades vecinas.

Consultas públicas y Acuerdo de Escazú

Para el Ejecutivo, escuchar a la población es el requisito indispensable para evitar los errores del pasado y construir confianza en un tema sensible para el país. Moltó recalcó que la reunión sostenida con la compañía tuvo un carácter estrictamente informativo y que el diálogo ciudadano irá por delante de cualquier propuesta legal o "figuras jurídicas".

Sin escuchar a la ciudadanía, no queremos empezar a hablar de eso sobre la mesa. Queremos escuchar a los ciudadanos una vez más, no queremos cometer los errores que se han cometido en el pasado" — Julio Moltó - Ministro de Comercio e Industrias en entrevistas en Noticias AM

Este proceso de participación se ejecutará siguiendo los lineamientos del Acuerdo de Escazú. Para garantizar rigor técnico y transparencia, el Gobierno presentará esta semana a una empresa con expertos internacionales encargada de llevar la consulta a las comunidades, acompañada de una plataforma digital para recoger opiniones.

Según explicó el funcionario, el proceso incluirá mecanismos para responder y transparentar qué aportes ciudadanos se incorporan y cuáles no. "Quien discrepa no es un adversario, es un ciudadano panameño más, y definitivamente tenemos la responsabilidad de escucharlo y de responderle en el caso que sea necesario", señaló Moltó.

Como medida adicional de apertura, el equipo interministerial propuso reactivar las visitas coordinadas al proyecto minero para que grupos de ciudadanos, empresas y medios de comunicación puedan conocer la operación de primera mano. Aunque el ministro apuntó al primer trimestre del próximo año como ventana estimada para tener definiciones, descartó que ocurra a inicios de enero debido al tiempo que exige cumplir correctamente con la consulta pública.

El acercamiento con Minera Panamá

En el plano institucional, Moltó subrayó que el encuentro con la empresa sirvió para "ponerle cara" al proceso tras el anuncio presidencial, pero aclaró de forma tajante: "Debemos dejar claro que aquí no hemos iniciado negociaciones".

De acuerdo con el ministro Moltó, la empresa minera manifestó en la reunión que se acoge formalmente a los cinco preceptos no negociables fijados por el presidente de la República, José Raúl Mulino: la soberanía nacional, la propiedad panameña del subsuelo y los recursos minerales, la protección imprescindible del medio ambiente, el derrame de beneficios hacia los panameños —especialmente en Donoso, La Pintada y Omar Torrijos— y el respeto absoluto al marco legal.

"Cualquier figura jurídica que pueda surgir de esto va a respetar la Constitución y las leyes vigentes de la República de Panamá", sostuvo el titular de Comercio e Industrias, quien además indicó que el equipo interministerial cuenta con el respaldo técnico ofrecido al más alto nivel por países con trayectoria minera como Chile y Perú.

Empleo, precio del cobre y el debate de los ingresos

Moltó recordó que el cierre previo golpeó de forma repentina a más de 144 mil personas y cerca de 2 mil comercios y microempresarios.

Actualmente, indicó que alrededor de 3 mil personas laboran en tareas vinculadas al proyecto y al procesamiento del material ya extraído (stockpile), lo que empieza a reactivar fondas, transporte, logística y hoteles en la región. "No queremos que vuelva a haber ese tipo de catástrofes en las que, de un día para otro, la población se quede sin un sustento. Esto no lo vamos a permitir", enfatizó.

En el plano macroeconómico, Moltó destacó que el alza internacional en el precio del cobre —impulsada por su papel clave en las energías renovables y la tecnología— coloca al país en una posición favorable para defender sus intereses. "Panamá tiene en este momento un poder de negociación sumamente importante", aseguró.

Finalmente, frente a las inquietudes sobre cómo evitar que los futuros ingresos estatales de la actividad minera se diluyan en el gasto ordinario, el ministro abrió la puerta a un debate nacional sobre su destino.

Mencionó esquemas aplicados en Suramérica, como "impuestos por obras", y reiteró que la población debe opinar sobre cómo invertir esos fondos dentro del marco constitucional: "Lo que se logre aquí le va a quedar a todos los panameños que siguen, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los próximos gobiernos".