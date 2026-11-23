La inauguración de esta nueva etapa se realizó el día anterior y, según los organizadores, recibió alrededor de 8 mil visitantes.

Ciudad de Panamá/Después de aproximadamente 20 años, Calle Belén, en el corregimiento de San Francisco, vuelve a iluminarse con adornos navideños, recuperando una tradición que durante décadas reunió a familias y visitantes para dar la bienvenida a las fiestas de fin de año.

La iniciativa fue retomada por el Comité Pro Rescate de Calle Belén, con el apoyo de residentes y comercios del sector, que se unieron para devolverle a esta vía su ambiente navideño y convertirla nuevamente en un punto de encuentro para la comunidad.

“Ha sido un esfuerzo de todos los residentes, comercios, de los cuales nos hemos unido para poder hacer que la Calle Belén vuelva a brillar”, explicó Vielka Bravo, integrante del comité.

La tradición surgió originalmente por iniciativa de Gilberto Medina, quien, tras conocer experiencias similares durante un viaje a Europa, impulsó la idea de decorar la calle para la Navidad. Con el paso de los años, más familias se sumaron y la actividad se convirtió en una costumbre esperada durante el mes de diciembre.

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La inauguración de esta nueva etapa se realizó el día anterior y, según los organizadores, recibió alrededor de 8 mil visitantes. La jornada también contó con una feria de emprendedores, como parte de las actividades preparadas para el público.

La programación continuará con una chocolatada, otra feria de emprendimiento y un concierto de los bomberos. Además, Santa Claus estará presente para recibir las cartas de los niños.

Del 15 al 23 de diciembre también se realizarán las tradicionales posadas navideñas, a partir de las 7:00 p.m.

Con esta iniciativa, los organizadores buscan recuperar una tradición de San Francisco y ofrecer un espacio de convivencia para las familias, tanto del sector como de otros puntos de la ciudad que deseen visitar Calle Belén durante la temporada navideña.

Con información de Yamy Rivas